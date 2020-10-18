В результате перестрелки в Аризоне постирали семь человек

По меньшей мере семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы на автостоянке в городе Меса. ЧП произошло в американском штате Аризона, сообщает канал ABC.

"Неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжавшего мимо парковки с продуктовыми киосками, где находились люди. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Среди пострадавших трое взрослых и четверо детей. Состояние годовалого ребенка, оценивается как критическое, он госпитализирован. Ранения других - не представляют угрозы для жизни.