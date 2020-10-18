В российской Премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно

Накануне завершился первый регистрационный период российской Премьер-лиги (РПЛ) нового сезона. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля.

Столь позднее закрытие "окна" было связано с пандемией коронавируса. Из-за нее сдвинулись сроки окончания межсезонья не только в России, но и во всей остальной Европе.

Больше всех в РПЛ потратился "Зенит". Чемпионы страны усилили состав тремя игроками: защитником "Ростова" Дмитрием Чистяковым, который перешел на правах аренды, а также Деяном Ловреном и Венделом. За хорвата российский клуб выложил 12 миллионов евро, за полузащитника "Спортинга" - 20,3 миллиона. К слову, Вендел стал самым дорогим футболистом в летнее межсезонье в чемпионате.

Второе место в этом списке занял ЦСКА: армейцы потратили на новичков 30 миллионов евро. Ряды "красно-синих" пополнили Чидера Эджуке (11,5 млн), Адольфо Гайч (8,5), Бруно Фукс (8) и Бахтиер Зайнутдинов (2). По 15 миллионов евро заплатили за новых игроков столичные "Динамо" и "Локомотив".