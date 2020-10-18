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Рубрика: Спорт

В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19

Текст: Артур Нанян
Вратарь Симон Миньоле. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Вратарь Симон Миньоле. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Вратарь Симон Миньоле. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

В стане первого соперника "Зенита" по Лиге чемпионов "Брюгге" сразу три футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

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Проверку на COVID-19 представители команды прошли в субботу утром. По ее итогам инфекция была обнаружена у трех игроков: Симоне Миньоле, Одилона Косуну и Майкла Крменчика, а также у исполнительного директора "Брюгге" Винсента Маннарта. "Все четверо будут немедленно помещены на карантин и не поедут в Россию. Ни у одного из заразившихся симптомов нет", - говорится в сообщении.

Матч "Зенит" - "Брюгге" запланирован на вторник в 19:55. Также в группе F выступают дортмундская "Боруссия" и римский "Лацио".

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