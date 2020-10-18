В торговом центре в штате Вирджиния прогремел взрыв

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в торговом центре города Харрисонберг. ЧП произошло в американском штате Вирджиния, сообщает местное подразделение телеканала ABC.

"По данным полиции, взрыв прогремел утром в субботу. Трое из пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Полиция Харрисонберга выясняет причины случившегося. Губернатор штата Вирджинии Ральф Нортэм намерен внимательно следить за ходом дела.