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18.10.2020 07:15
Рубрика: В мире

В торговом центре в штате Вирджиния прогремел взрыв

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в торговом центре города Харрисонберг. ЧП произошло в американском штате Вирджиния, сообщает местное подразделение телеканала ABC.

В результате перестрелки в Аризоне постирали семь человек

"По данным полиции, взрыв прогремел утром в субботу. Трое из пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Полиция Харрисонберга выясняет причины случившегося. Губернатор штата Вирджинии Ральф Нортэм намерен внимательно следить за ходом дела.

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