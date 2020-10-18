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18.10.2020 04:40
Рубрика: Общество

Вильфанд посоветовал россиянам не надеяться на возвращение "бабьего лета"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рассчитывать на возвращение "бабьего лета" в этом году россиянам не стоит. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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"Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. "Бабье лето" - это +17+19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла в регионах уже нет", - приводит пояснения синоптика ТАСС.

При этом синоптик отметил, что в этом году в России осень необыкновенно теплая, комфортная погода продержалась в регионах практически до середины октября.

Ранее синоптик предупредил об аномалиях погоды в ряде регионов страны на следующей неделе. Если на севере Якутии и Камчатке температурные значения превысят норму сразу на 12-14 градусов, то в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов, напротив, будет аномально прохладно.

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