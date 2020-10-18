Впервые за 24 года в Новой Зеландии может появиться однопартийное правительство

Лейбористская партия, возглавляемая Джасиндой Ардерн, одержала сокрушительную победу на выборах в Новой Зеландии. По итогам прошедшего в субботу голосования она набрала 49 процентов голосов, что позволяет ее представителям занять 64 кресла в 120-местном парламенте. Это значит, что впервые за последние 24 года в стране может быть сформировано однопартийное правительство.

Подобное не происходило с 1996 года, когда была введена пропорциональная система голосования, которая усиливала позиции партий меньшинства и создавала благоприятные условия для создания коалиций.

"Новая Зеландия продемонстрировала Лейбористской партии свою самую сильную поддержку за почти 50 лет", - отметила Ардерн после оглашения результатов голосования.

Второй по значимости политической силой в парламенте будет Национальная партия, за которую свои голоса отдали 27 процентов избирателей. А ведь еще в начале года, согласно опросам, она опережала по популярности Лейбористскую партию. Тогда премьер-министра Джасинду Ардерн упрекали в невыполнении своих предвыборных обещаний. Речь идет о строительстве доступного жилья, сокращении разрыва между богатыми и бедными, решении проблемы детской бедности. Но все это отошло на второй план в связи с пандемией коронавируса. Предпринятые главой правительства шаги по борьбе с инфекцией вознесли ее на пьедестал, в последние дни предвыборной кампании ее везде встречали как звезду.

Новая Зеландия закрыла свои границы, когда счет инфицированных коронавирусом дошел до сотни человек. Еще раньше был запрещен въезд в страну для иностранцев. Все пересекающие границу должны были провести 14 дней на карантине. Это помогло, к началу лета из больницы был выписан последний пациент с COVID-19. Новые случаи были зарегистрированы только в августе - спустя 102-дневного перерыва. Кстати, именно из-за той вспышке в Окленде парламентские выборы в Новой Зеландии прошли в октябре, а не месяцем ранее. В настоящее время заболевшие уже вылечились, что позволило Ардерн в начале месяца завить: "Мы снова победили вирус".

Согласно последним данным, в Новой Зеландии было зарегистрировано 1883 случая инфицирования коронавирусом, 25 человек скончались от вызванных им осложнений. Считается, что к столь низким показателям привели именно быстрые действия властей.

На протяжении всего кризиса Ардерн ежедневно выступала по телевидению. Она давала понять, что именно ученые и врачи определяют политику, которой необходимо следовать. На первое место ставилось здоровье граждан, а не экономика. Это позволило Новой Зеландии справиться с коронавирусом, а самой Ардерн заручиться поддержкой значительной части населения.

Новое правительство она пообещала сформировать в течение трех недель. По ее словам, среди избранных от партии депутатов достаточно профессионалов, чтобы "заполнить все министерские портфели". Ардерн уже пообещала в следующие пять лет обеспечить выработку электроэнергии полностью за счет возобновляемых источников и продолжить политику отказа от пластика.

Помимо лейбористов в парламент прошли также представители Национальной партии (они получили почти 27 процентов голосов, что дает им право на 35 кресел), партия АСТ (8 процентов голосов и 10 мест), Партия "зеленых" (7,6 процента голосов и 10 мандатов) и Партия маори (ее представитель получил кресло в парламенте после победы в одномандатном округе).