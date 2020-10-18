Врач назвал основные способы защиты от коронавируса зимой

Есть мнение, что в зимний период вирусы гриппа особенно активны. Специалисты не исключают, что это также касается и SARS-CoV-2, "поведение" которого сложно предсказать в холодное время года.

Как отметил заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik, зимой уменьшается способность организма сопротивляться инфекциям.

- Поэтому мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться, - считает эксперт.

По его словам, ношение маски зимой полезно вдвойне, так как изделие будет способствовать согреванию воздуха. Руки мыть также обязательно. На улице от бактерий и вирусов, которые в огромном количестве скапливаются на коже рук, помогут перчатки.

Ранее главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40", кандидат медицинских наук Денис Проценко, ссылаясь на накопленный опыт борьбы с заболеванием, назвал основными способами избежать заражения COVID-19 - ношение маски, соблюдение социальной дистанции и изоляцию при первых признаках болезни.