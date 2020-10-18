Выявлено заболевание, вдвое повышающее риск смерти от COVID-19

Исследователи из Великобритании (Imperial College London) проанализировали влияние почечной недостаточности на пациентов с тяжелым течением COVID-19. Материал об этом опубликован в научном журнале Anaesthesia.

Исследователи отметили, что почечная недостаточность достаточно часто встречается у пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

Как показала новая работа с участием 372 пациентов, которые поступили в больницу в период с 10 марта по 31 июля 2020 года, смертность среди людей с нарушением работы почек выше по сравнению с теми, у кого орган нормально функционирует. Так, из-за хронических заболеваний почек или проблем с органом, вызванных коронавирусом, скончались 107 человек.

Медики отметили, что частота острого повреждения почек у основной массы пациентов, инфицированных COVID‐19, составляет от 3 до 6%, а у пациентов в критическом состоянии - до 15-58 процентов.