Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек

Как минимум 12 мирных жителей погибли при взрыве возле полицейского в городе Фирозкох в провинции Гор на западе Афганистана, свыше 100 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным правоохранительных органов, около 11:00 по местному времени неизвестные подорвали заминированный автомобиль, припаркованный неподалеку от здания полиции. В результате было повреждено несколько домов. По словам начальника полиции провинции Вахидуллаха Незами, сотрудники сил безопасности почти не пострадали, в отличие от мирных жителей города.

На данный момент еще никто не взял на себя ответственность за взрыв.