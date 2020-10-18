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18.10.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 099 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 099 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 4610
  • 2. Санкт-Петербург 674
  • 3. Московская область 460
  • 4. Нижегородская область 289
  • 5. Ростовская область 288
  • 6. Свердловская область 243
  • 7. Воронежская область 233
  • 8. Красноярский край 222
  • 9. Архангельская область 218
  • 10. Ханты-Мансийский АО 200
  • 11. Забайкальский край 198
  • 12. Алтайский край 185
  • 13. Иркутская область 179
  • 14. Томская область 179
  • 15. Кемеровская область 177
  • 16. Ставропольский край 175
  • 17. Волгоградская область 175
  • 18. Ульяновская область 175
  • 19. Мурманская область 172
  • 20. Ямало-Ненецкий АО 171
  • 21. Оренбургская область 169
  • 22. Омская область 169
  • 23. Саратовская область 168
  • 24. Республика Крым 167
  • 25. Пензенская область 164
  • 26. Республика Коми 163
  • 27. Новосибирская область 149
  • 28. Самарская область 139
  • 29. Тюменская область 139
  • 30. Республика Саха (Якутия) 135
  • 31. Республика Алтай 133
  • 32. Хабаровский край 131
  • 33. Республика Бурятия 127
  • 34. Пермский край 125
  • 35. Орловская область 120
  • 36. Удмуртская Республика 115
  • 37. Брянская область 113
  • 38. Тверская область 113
  • 39. Приморский край 110
  • 40. Ярославская область 107
  • 41. Краснодарский край 106
  • 42. Кировская область 105
  • 43. Ленинградская область 102
  • 44. Челябинская область 102
  • 45. Курская область 97
  • 46. Калужская область 95
  • 47. Ивановская область 94
  • 48. Республика Карелия 93
  • 49. Белгородская область 91
  • 50. Костромская область 91
  • 51. Республика Калмыкия 89
  • 52. Республика Дагестан 88
  • 53. Рязанская область 87
  • 54. Псковская область 86
  • 55. Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 56. Вологодская область 83
  • 57. Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 58. Владимирская область 80
  • 59. Республика Хакасия 79
  • 60. Калининградская область 78
  • 61. Астраханская область 75
  • 62. Тульская область 74
  • 63. Курганская область 74
  • 64. Сахалинская область 73
  • 65. Смоленская область 71
  • 66. Тамбовская область 70
  • 67. Новгородская область 70
  • 68. Амурская область 68
  • 69. Липецкая область 67
  • 70. Республика Башкортостан 67
  • 71. Республика Мордовия 64
  • 72. Республика Адыгея 55
  • 73. Республика Марий Эл 54
  • 74. Республика Тыва 54
  • 75. Республика Ингушетия 51
  • 76. Камчатский край 50
  • 77. Магаданская область 49
  • 78. г. Севастополь 47
  • 79. Республика Северная Осетия 45
  • 80. Чувашская Республика 44
  • 81. Республика Татарстан 41
  • 82. Еврейская АО 30
  • 83. Ненецкий автономный округ 8
  • 84. Чеченская Республика 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 2
  • Москва 52
  • Республика Коми 5
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 15
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 6
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 5
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Красноярский край 2
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 5
  • Забайкальский край 3
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 3

За весь период по России умерло 24 187 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5377 человек:
  • Белгородская область 46
  • Брянская область 65
  • Владимирская область 17
  • Воронежская область 31
  • Ивановская область 11
  • Калужская область 17
  • Костромская область 9
  • Курская область 1
  • Липецкая область 6
  • Московская область 237
  • Орловская область 9
  • Рязанская область 9
  • Смоленская область 3
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 5
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 9
  • Москва 1654
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 96
  • Архангельская область 12
  • Вологодская область 5
  • Калининградская область 4
  • Ленинградская область 13
  • Мурманская область 40
  • Новгородская область 1
  • Санкт-Петербург 337
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Калмыкия 27
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 19
  • Астраханская область 11
  • Волгоградская область 21
  • Ростовская область 112
  • Севастополь 35
  • Республика Дагестан 97
  • Республика Ингушетия 54
  • Кабардино-Балкарская Республика 37
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 53
  • Республика Башкортостан 30
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 52
  • Республика Татарстан 31
  • Удмуртская Республика 113
  • Республика Чувашия 14
  • Пермский край 75
  • Кировская область 3
  • Нижегородская область 78
  • Оренбургская область 54
  • Пензенская область 34
  • Самарская область 122
  • Саратовская область 76
  • Ульяновская область 46
  • Курганская область 10
  • Свердловская область 286
  • Тюменская область 18
  • Ханты-Мансийский автономный округ 76
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 13
  • Челябинская область 63
  • Республика Алтай 76
  • Республика Тыва 40
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 238
  • Красноярский край 103
  • Иркутская область 24
  • Кемеровская область 18
  • Новосибирская область 56
  • Омская область 4
  • Томская область 67
  • Республика Бурятия 103
  • Республика Саха (Якутия) 17
  • Забайкальский край 5
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 79
  • Амурская область 26
  • Магаданская область 42
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 7
  • Еврейская автономная область 25
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 070 576.

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