За сутки в России подтверждено 15 099 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 4610
- 2. Санкт-Петербург 674
- 3. Московская область 460
- 4. Нижегородская область 289
- 5. Ростовская область 288
- 6. Свердловская область 243
- 7. Воронежская область 233
- 8. Красноярский край 222
- 9. Архангельская область 218
- 10. Ханты-Мансийский АО 200
- 11. Забайкальский край 198
- 12. Алтайский край 185
- 13. Иркутская область 179
- 14. Томская область 179
- 15. Кемеровская область 177
- 16. Ставропольский край 175
- 17. Волгоградская область 175
- 18. Ульяновская область 175
- 19. Мурманская область 172
- 20. Ямало-Ненецкий АО 171
- 21. Оренбургская область 169
- 22. Омская область 169
- 23. Саратовская область 168
- 24. Республика Крым 167
- 25. Пензенская область 164
- 26. Республика Коми 163
- 27. Новосибирская область 149
- 28. Самарская область 139
- 29. Тюменская область 139
- 30. Республика Саха (Якутия) 135
- 31. Республика Алтай 133
- 32. Хабаровский край 131
- 33. Республика Бурятия 127
- 34. Пермский край 125
- 35. Орловская область 120
- 36. Удмуртская Республика 115
- 37. Брянская область 113
- 38. Тверская область 113
- 39. Приморский край 110
- 40. Ярославская область 107
- 41. Краснодарский край 106
- 42. Кировская область 105
- 43. Ленинградская область 102
- 44. Челябинская область 102
- 45. Курская область 97
- 46. Калужская область 95
- 47. Ивановская область 94
- 48. Республика Карелия 93
- 49. Белгородская область 91
- 50. Костромская область 91
- 51. Республика Калмыкия 89
- 52. Республика Дагестан 88
- 53. Рязанская область 87
- 54. Псковская область 86
- 55. Кабардино-Балкарская Республика 84
- 56. Вологодская область 83
- 57. Карачаево-Черкесская Республика 83
- 58. Владимирская область 80
- 59. Республика Хакасия 79
- 60. Калининградская область 78
- 61. Астраханская область 75
- 62. Тульская область 74
- 63. Курганская область 74
- 64. Сахалинская область 73
- 65. Смоленская область 71
- 66. Тамбовская область 70
- 67. Новгородская область 70
- 68. Амурская область 68
- 69. Липецкая область 67
- 70. Республика Башкортостан 67
- 71. Республика Мордовия 64
- 72. Республика Адыгея 55
- 73. Республика Марий Эл 54
- 74. Республика Тыва 54
- 75. Республика Ингушетия 51
- 76. Камчатский край 50
- 77. Магаданская область 49
- 78. г. Севастополь 47
- 79. Республика Северная Осетия 45
- 80. Чувашская Республика 44
- 81. Республика Татарстан 41
- 82. Еврейская АО 30
- 83. Ненецкий автономный округ 8
- 84. Чеченская Республика 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,2%
- 3. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 1
- Ивановская область 3
- Калужская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 2
- Москва 52
- Республика Коми 5
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 15
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Ростовская область 9
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 6
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 6
- Курганская область 1
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Красноярский край 2
- Новосибирская область 4
- Омская область 5
- Забайкальский край 3
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 3
За весь период по России умерло 24 187 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5377 человек:
- Белгородская область 46
- Брянская область 65
- Владимирская область 17
- Воронежская область 31
- Ивановская область 11
- Калужская область 17
- Костромская область 9
- Курская область 1
- Липецкая область 6
- Московская область 237
- Орловская область 9
- Рязанская область 9
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 34
- Тверская область 5
- Тульская область 39
- Ярославская область 9
- Москва 1654
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 96
- Архангельская область 12
- Вологодская область 5
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 13
- Мурманская область 40
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 337
- Республика Адыгея 34
- Республика Калмыкия 27
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 19
- Астраханская область 11
- Волгоградская область 21
- Ростовская область 112
- Севастополь 35
- Республика Дагестан 97
- Республика Ингушетия 54
- Кабардино-Балкарская Республика 37
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 53
- Республика Башкортостан 30
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 52
- Республика Татарстан 31
- Удмуртская Республика 113
- Республика Чувашия 14
- Пермский край 75
- Кировская область 3
- Нижегородская область 78
- Оренбургская область 54
- Пензенская область 34
- Самарская область 122
- Саратовская область 76
- Ульяновская область 46
- Курганская область 10
- Свердловская область 286
- Тюменская область 18
- Ханты-Мансийский автономный округ 76
- Ямало-Ненецкий автономный округ 13
- Челябинская область 63
- Республика Алтай 76
- Республика Тыва 40
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 238
- Красноярский край 103
- Иркутская область 24
- Кемеровская область 18
- Новосибирская область 56
- Омская область 4
- Томская область 67
- Республика Бурятия 103
- Республика Саха (Якутия) 17
- Забайкальский край 5
- Камчатский край 3
- Приморский край 79
- Амурская область 26
- Магаданская область 42
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 7
- Еврейская автономная область 25
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 070 576.