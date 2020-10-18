За сутки в России подтверждено 15 099 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 4610

2. Санкт-Петербург 674

3. Московская область 460

4. Нижегородская область 289

5. Ростовская область 288

6. Свердловская область 243

7. Воронежская область 233

8. Красноярский край 222

9. Архангельская область 218

10. Ханты-Мансийский АО 200

11. Забайкальский край 198

12. Алтайский край 185

13. Иркутская область 179

14. Томская область 179

15. Кемеровская область 177

16. Ставропольский край 175

17. Волгоградская область 175

18. Ульяновская область 175

19. Мурманская область 172

20. Ямало-Ненецкий АО 171

21. Оренбургская область 169

22. Омская область 169

23. Саратовская область 168

24. Республика Крым 167

25. Пензенская область 164

26. Республика Коми 163

27. Новосибирская область 149

28. Самарская область 139

29. Тюменская область 139

30. Республика Саха (Якутия) 135

31. Республика Алтай 133

32. Хабаровский край 131

33. Республика Бурятия 127

34. Пермский край 125

35. Орловская область 120

36. Удмуртская Республика 115

37. Брянская область 113

38. Тверская область 113

39. Приморский край 110

40. Ярославская область 107

41. Краснодарский край 106

42. Кировская область 105

43. Ленинградская область 102

44. Челябинская область 102

45. Курская область 97

46. Калужская область 95

47. Ивановская область 94

48. Республика Карелия 93

49. Белгородская область 91

50. Костромская область 91

51. Республика Калмыкия 89

52. Республика Дагестан 88

53. Рязанская область 87

54. Псковская область 86

55. Кабардино-Балкарская Республика 84

56. Вологодская область 83

57. Карачаево-Черкесская Республика 83

58. Владимирская область 80

59. Республика Хакасия 79

60. Калининградская область 78

61. Астраханская область 75

62. Тульская область 74

63. Курганская область 74

64. Сахалинская область 73

65. Смоленская область 71

66. Тамбовская область 70

67. Новгородская область 70

68. Амурская область 68

69. Липецкая область 67

70. Республика Башкортостан 67

71. Республика Мордовия 64

72. Республика Адыгея 55

73. Республика Марий Эл 54

74. Республика Тыва 54

75. Республика Ингушетия 51

76. Камчатский край 50

77. Магаданская область 49

78. г. Севастополь 47

79. Республика Северная Осетия 45

80. Чувашская Республика 44

81. Республика Татарстан 41

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 8

84. Чеченская Республика 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5% За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев: Владимирская область 2

Воронежская область 1

Ивановская область 3

Калужская область 2

Липецкая область 1

Московская область 8

Смоленская область 7

Тульская область 2

Москва 52

Республика Коми 5

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 15

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Ростовская область 9

Севастополь 1

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 6

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 5

Оренбургская область 1

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 2

Ульяновская область 6

Курганская область 1

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Красноярский край 2

Новосибирская область 4

Омская область 5

Забайкальский край 3

Приморский край 2

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 3 За весь период по России умерло 24 187 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5377 человек: Белгородская область 46

Брянская область 65

Владимирская область 17

Воронежская область 31

Ивановская область 11

Калужская область 17

Костромская область 9

Курская область 1

Липецкая область 6

Московская область 237

Орловская область 9

Рязанская область 9

Смоленская область 3

Тамбовская область 34

Тверская область 5

Тульская область 39

Ярославская область 9

Москва 1654

Республика Карелия 2

Республика Коми 96

Архангельская область 12

Вологодская область 5

Калининградская область 4

Ленинградская область 13

Мурманская область 40

Новгородская область 1

Санкт-Петербург 337

Республика Адыгея 34

Республика Калмыкия 27

Республика Крым 6

Краснодарский край 19

Астраханская область 11

Волгоградская область 21

Ростовская область 112

Севастополь 35

Республика Дагестан 97

Республика Ингушетия 54

Кабардино-Балкарская Республика 37

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Северная Осетия - Алания 13

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 53

Республика Башкортостан 30

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 52

Республика Татарстан 31

Удмуртская Республика 113

Республика Чувашия 14

Пермский край 75

Кировская область 3

Нижегородская область 78

Оренбургская область 54

Пензенская область 34

Самарская область 122

Саратовская область 76

Ульяновская область 46

Курганская область 10

Свердловская область 286

Тюменская область 18

Ханты-Мансийский автономный округ 76

Ямало-Ненецкий автономный округ 13

Челябинская область 63

Республика Алтай 76

Республика Тыва 40

Республика Хакасия 1

Алтайский край 238

Красноярский край 103

Иркутская область 24

Кемеровская область 18

Новосибирская область 56

Омская область 4

Томская область 67

Республика Бурятия 103

Республика Саха (Якутия) 17

Забайкальский край 5

Камчатский край 3

Приморский край 79

Амурская область 26

Магаданская область 42

Хабаровский край 3

Сахалинская область 7

Еврейская автономная область 25

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 070 576.