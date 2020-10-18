"Зенит" и "Спартак" синхронно одержали победы

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновилась после паузы на игры сборных. В 11-м по счету туре сенсаций не случилось: лидеры турнира "Зенит" и "Спартак" одержали победы и продолжают бороться за "золото".

Москвичей ожидал непростой визит к "Химкам". Смена тренера, по крайней мере пока, чуть взбодрила футболистов подмосковной команды. Они выиграли первый матч в сезоне, одолев "Динамо", затем в упорной борьбе уступили "Локомотиву", а теперь едва не отобрали очки у спартаковцев.

"Химки" вели в счете, но сказался класс исполнителей "красно-белых". Первый мяч за новый клуб забил Александр Кокорин, отличились набравшие отличную форму в этом сезоне Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Хозяева ответили лишь точным ударом Брайана Идову. Как итог - 3:2 в пользу "Спартака".

- Сегодня было два разных тайма. В первом соперник глубоко оборонялся и опасно контратаковал. После перерыва стало больше вертикального футбола. Мы хорошо поджимали их, оказывали давление на защитников. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1. Что касается Кокорина, то он неплохо себя проявил. Гол придаст уверенности в себе. Перед матчем сказал: если заработаем пенальти, бьет Саша. Нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь, - отметил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В свою очередь, "Зенит" обыграл на своем поле "Сочи" (3:1). Интересно, что в этой встрече главный тренер питерской команды Сергей Семак оставил на скамейке запасных Артема Дзюбу, а также Магомеда Оздоева. По словам тренера, он дал этим футболистам возможность поберечь силы.

"Зенит" идет на первом месте в Премьер-лиге. У "Спартака" тоже 24 очка, но хуже разница мячей

- Встреча получилась непростой. Нужно было решить сразу две задачи: победить и дать возможность дифференцировать нагрузку. Это удалось. Что касается Дзюбы, то кто-то лучше готов, кто-то хуже. Есть разные тактические схемы. Все выстраивается для того, чтобы играли те, кто готов лучше. Под них мы и выбираем схему, - подчеркнул Семак.

Как минимум на сутки вышел на третье место "Локомотив". Москвичи одержали четвертую победу подряд. На выходных "красно-зеленые" обыграли дома "Уфу" (1:0). С передачи новичка "железнодорожников" Зе Луиша забил Гжегож Крыховяк.

Скандальным получился матч между "Краснодаром" и "Рубином", в котором южане оказались сильнее (3:1). По информации СМИ, казанский клуб направил жалобу в РФС на действия судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.

Как полагают в "Рубине", Вилков неправильно использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке первого тайма защитник казанской команды Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери остановил матч для видеопросмотра спустя полторы минуты. Сначала Вилков зафиксировал фол на форварде "Рубина" Джордже Деспотовиче, затем показал желтую главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву. После этого арбитр возобновил поединок, однако через пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и отправился смотреть видео, чтобы вынести решение по моменту с Самошниковым. После просмотра VAR Вилков назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Реми Кабелла.

Согласно протоколу об использовании VAR судья не может использовать технику после того, как остановил, а затем возобновил матч, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления. Если в комиссии согласятся с доводами "Рубина", Вилкова ждут санкции, а поединок могут переиграть из-за технической ошибки.

Добавим, что на выходных завершился первый регистрационный период российской Премьер-лиги (РПЛ) нового сезона. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля.

Столь позднее закрытие "окна" было связано с пандемией коронавируса. Из-за нее сдвинулись сроки окончания межсезонья не только в России, но и во всей остальной Европе.

Больше всех в РПЛ потратился "Зенит". Чемпионы страны усилили состав тремя игроками: защитником "Ростова" Дмитрием Чистяковым, который перешел на правах аренды, а также Деяном Ловреном и Венделом. За хорвата российский клуб выложил 12 миллионов евро, за полузащитника "Спортинга" - 20,3 миллиона. К слову, Вендел стал самым дорогим футболистом в летнее межсезонье в чемпионате.

Второе место в этом списке занял ЦСКА: армейцы потратили на новичков 30 миллионов евро. Ряды "красно-синих" пополнили Чидера Эджуке (11,5 млн), Адольфо Гайч (8,5), Бруно Фукс (8) и Бахтиер Зайнутдинов (2). По 15 миллионов евро заплатили за новых игроков столичные "Динамо" и "Локомотив".