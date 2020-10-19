13 премьер по ТВ и в Сети на неделе с 19 по 25 октября

Громкие юбилеи и документальное кино - то, что "делает погоду" на этой неделе. Никита Михалков и любимый этим режиссером писатель Иван Бунин, Лучано Паваротти, Елизавета Глинка, Джордж Буш-младший... Документальные фильмы расскажут также о долголетии и о том, как бороться с главным современным вирусом. Любители сериалов и кино также не останутся "без сладкого". Выходит проект "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Владимиром Мишуковым в главных ролях. И - впервые на ТВ - фильм Гая Ричи "Джентльмены". Подробности - ниже.

1

Документальный фильм Рона Ховарда "Паваротти". Первый канал, 23 октября, 00.25.

Режиссер картины Рон Ховард - обладатель двух премий "Оскар" ("Игры разума", "Фрост против Никсона"). По словам создателей, это новый взгляд на биографию Лучано Паваротти. В различных эпизодах ленты появляются принцесса Диана, Спайк Ли, Боно, Стиви Уандер, Нельсон Мандела, Хосе Каррерас и многие другие.

2

Юбилей режиссера, актера, продюсера, президента Московского Международного кинофестиваля Никиты Михалкова отмечается сразу на нескольких телеканалах.

На канале "Россия 1" - новый документальный фильм Саиды Медведевой "Никита Михалков" - 21 октября в 11.15.

На Первом канале - документальная картина "Движение вверх". Эфир - 25 октября в 12:15. Впервые зрители увидят съемки, которые много лет ведет кинооператор Элизбар Караваев для личного архива Никиты Михалкова. В фильме принимают участие: Андрей Кончаловский, Татьяна, Надежда, Степан и Артем Михалковы, Евгений Стеблов, Станислав Любшин, Александр Адабашьян. Автор и режиссер - Александр Стефанович.

На "России К" к дате документальные и художественные фильмы, а также программы "Белая студия" (21 октября в 21:30) и "Линия жизни" (23 октября в 21:00). Телесериал "Солнечный удар" - 19 - 22 октября в 22:15, 23 октября в 22:00 (повтор 20 - 22 октября в 13:35, 23 октября - в 12:35). Фильм "Без свидетелей" 24 октября в 11:10 (повтор 25 октября в 21:10). Документальный фильм "Мама" - 24 октября в 19:35, лента "Отец" - 25 октября в 20:10.

3

Документальный фильм "Государство это я. Доктор Лиза" журналиста НТВ Елизаветы Листовой об Елизавете Петровне Глинке - на НТВ, 24 октября, 13:00.

Художественный фильм "Доктор Лиза" выходит в прокат 22 октября, документальный "сопровождает" его на ТВ. "Она вообще всегда "брала и делала". И задолго до той войны, когда ее еще не показывали по телевизору, а передавали ее имя из уст в уста, ее телефонный номер из рук в руки как последнюю надежду: "Вот Лиза, она поможет". И она помогала всем, кому могла - без отказа, без страха, без оглядки на обстоятельства, иногда даже без оглядки на закон", - говорит Елизавета Листова.

4

К 150-летию со дня рождения классика в эфире "России К" - авторская программа Натальи Ивановой "Бунин" - 19-22 октября в 23:10 (повтор 20-23 октября в 14:30) , бунинские выпуски программ "Наблюдатель" - 22 октября в 10:15 и "Игра в бисер" 25 октября в 14:00, а также художественный фильм "Несрочная весна" 25 октября в 14:40 (повтор в 0:20).

Программа Натальи Ивановой - документальное повествование: в передаче много выдержек из писем и дневников Бунина и его близких, малоизвестных широкой публике фотографий и кадров хроники, цитат из повседневной жизни писателя и его окружения. И, конечно, много стихов Бунина. Участвуют Борис Романов и Любовь Толкалина.

Тема программы "Игра в бисер" с Игорем Волгиным - поэзия Ивана Бунина. Стихотворения классика читают и обсуждают поэты Надежда Кондакова, Юрий Кублановский, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак, доктор филологических наук Иван Есаулов.

5

Премьера документального фильма "Повелитель долголетия. Алексей Москалев" - на Первом канале 21 октября в 00:10. Герой ленты - ведущий российский ученый-биолог, занимающийся проблемами продления качества жизни и долголетия. Москалев уверен, что 120 лет - это реальный биологически достижимый возраст для человека. Ученый дает конкретные рекомендации по правильному питанию, следуя которым, можно реально отодвинуть границы старости. Режиссер Анатолий Малкин.

6

Фильм Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" - на "России 1", 25 октября в 23:40.

Как пандемия коронавируса отразилась на российской экономике и когда закончится кризис? Сколько средств готово выделить правительство на поддержку компаний и граждан? Что будет с рублем и инфляцией? На все эти вопросы отвечают члены правительства и крупные промышленники.

7

Семейная викторина СТС "Детки-предки" - 24 октября в 12:00. Ведущая Елена Летучая снова возглавит два противоборствующих лагеря родителей и их детей . Угадать правильные ответы российским семьям, в том числе семьям солиста "На-На" Владимира Левкина и блогера Арины Даниловой, помогут приглашенные звезды. Среди них - Шура, IOWA, Алена Апина, Сергей Жуков, Алексей Глызин, Юрий Николаев, Юлия Меньшова, Михаил Галустян, группа "Самоцветы", Карина Кросс, Николай Цискаридзе, Катя Лель, Mitchel, Виктор Дробыш и другие.

8

Японское аниме "Акудама Драйв" от культовых создателей мирового хита "Наруто". В онлайн-кинотеатре МТС ТВ. "Акудама Драйв" - аниме в жанрах экшн и фантастика. Действие разворачивается в альтернативной Японии будущего, пережившей войну между двумя своими регионами - Кансай и Канто - и разделенной ими надвое. Правительство и полиция потеряли контроль над подчиненным Кансаем. Власть на этом Диком Западе футуристической Японии принадлежит преступному сообществу Акудама (в переводе с японского - "злодеи"), которые стремятся защитить свой регион от установленного режима. Персонажи не имеют имен, их характеризуют по профессии или другим характерным признакам. Например, Курьер, Горожанка, Боец, Хакер, Доктор, Шпана, Маньяк. Сюжет этого аниме рассказывает о семерых преступниках, не знающих друг друга, но планирующих провернуть крупное и дерзкое ограбление. Каждый них преследует свои цели, но добыча позволит членам Акудамы создать в Кансае новое общество и освободить провинцию из-под власти Канто. Премьера каждого нового эпизода - по четвергам в 16:00, всего через час после премьеры в Японии.

9

"Два шефа из корзины" - новое российское кулинарное реалити канала "Ю" (23 октября в 16:30). В нем два шеф-повара готовят ресторанные блюда разных стран мира из всего того, что найдут в продуктовой тележке обычного посетителя магазина. Ведущими проекта стали профессиональные шеф-повара: гуру ресторанного бизнеса Марк Стаценко и кулинарный хулиган, ведущий кулинарных шоу и мастер-классов Сергей Кузнецов. Шефы встретятся в секретной комнате, где с помощью камер будут следить за покупателями, которые собирают продукты в свои корзины. Цель каждого повара - выбрать для своего оппонента корзину с самым сложным набором продуктов. И что самое важное - во время готовки необходимо использовать абсолютно все ингредиенты.

10

Фильм "Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля" Исторический канал "365 дней ТВ" - 21 октября, 20:00. В июне 1931 года в порт Нью-Йорка вошел сухогруз. Он прибыл из Советской России. Носильщики перетаскивали с борта на берег огромные деревянные ящики и пивные бочки под надзором вооруженного конвоя. Таинственный груз принадлежал американцу Арманду Хаммеру, который приехал в Россию начинающим врачом, а вернулся домой миллионером.

Ранее, в январе 1918 года, Москву потрясло неслыханное по тем временам преступление: ограблена Патриаршая ризница Кремля. Преступники вынесли из сокровищницы все реликвии, которые Русская православная церковь собирала и хранила на протяжении 600 лет. Казалось бы, эти события никак не связаны друг с другом. Но лишь до тех пор, пока на западных аукционах не начали всплывать бесценные вещи из коллекции Оружейной палаты и Патриаршей ризницы.

11

"Шерлок в России" - оригинальный киносериал видеосервиса Start о приключениях известного сыщика в Российской Империи эпохи Александра III. Сериал можно будет увидеть на видеосервисе с 22 октября. В этот день пользователям станут доступны две серии проекта, созданного вместе с продюсерской компанией "Среда". По сюжету Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю.

Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.

12

Два документальных проекта на Амедиатеке. Первый - фильм "537 голосов", с 22 октября. Он - о политических махинациях во время выборов президента США в 2000 году. "537 голосов" в деталях покажет спорную ситуацию, когда Джордж Буш-младший одержал победу с небольшим перевесом. Продюсирует проект Адам Маккей ("Наследники"). Второй - документальный сериал "Как насчет Джона Уилсона" - с 24 октября. Истории и неожиданные культурные наблюдения, которые показывают, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

13

Не забываем о хорошем кино. Впервые на ТВ телеканал "Кинопремьера" 21 октября в 20.30 покажет криминальную комедийную комедию "Джентльмены" режиссера Гая Ричи. В центе сюжета "Джентльменов" - американский экспат Микки Пирсон, разбогатевший на торговле марихуаной в Лондоне. Он решает продать нелегальный бизнес. Среди претендентов - еврейский миллионер и молодой китайский гангстер по кличке Сухой Глаз... "Джентльмены" стали самым успешным фильмом Гая Ричи в российском прокате: отечественные зрители принесли фильму больше $18 млн. (согласно данным ЕАИС), а общемировые сборы составили $115 млн. при бюджете $22 млн. Фильм окупился более чем в пять раз.