27 вывезенных из Сирии детей переданы в семьи

27 детей, вывезенных накануне из Сирии, наконец смогут обнять их родные. Малыши прошли необходимое медицинское обследование, отсидели карантин: у всех тесты на Covid-19 дали отрицательный результат, серьезных заболеваний не выявлено, родственникам разрешили забрать их домой, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

"У детей теперь начинается новая жизнь - без ужасов войны, взрывов, выстрелов, без постоянного чувства голода и страха. Конечно, еще свежи воспоминания, у некоторых ребят остались шрамы от осколочных ранений, но любовь и забота родных людей, я уверена, помогут со всем справиться", - сказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ребята отправятся по домам в пять регионов: 17 детей - в Дагестан, 4 - в Пензенскую область, по 2 - в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чеченскую республику.

Кузнецова заявила, что пока в Сирии идут боевые действия, работа по поиску российских детей будет продолжаться: "Еще у 27 российских детей из лагеря Аль-Холь удалось взять анализы ДНК, на данный момент уже полностью подготовлены документы для вывоза из Сирии более 90 несовершеннолетних, мы готовимся к следующим рейсам".

Справка "РГ"

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии, началась еще летом 2017 года. Она проводится по поручению президента РФ. Во время визита Анны Кузнецовой в Дамаск в 2019 году в ходе рабочей встречи с Президентом Сирии Башаром аль-Асадом достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере. За время работы межведомственной комиссии при детском омбудсмене из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Российскую Федерацию возвращены 224 ребенка: 122 - из Ирака и 102 - из Сирии.