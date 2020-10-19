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Рубрика: Экономика

Воздушные тревоги

Аэропорты разделят на категории уязвимости
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Требования по безопасности к аэропортам и другим объектам инфраструктуры воздушного транспорта будут предъявлять в зависимости от их уязвимости. Обновленные правила вступают в силу с 20 октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все объекты распределят по пяти категориям. В первую, самую опасную категорию войдут те аэропорты, где было совершено или предотвращено два и более акта незаконного вмешательства в деятельность(например, теракта), и при этом погибли или получили вред здоровью более двух тысяч человек, а материальный ущерб составил более 500 млн рублей. Другие категории выделены по мере снижения опасности.

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
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Например, все помнят теракт 2011 года в аэропорту Домодедово, когда погибли 37 и были ранены около 170 человек. Воздушные гавани, где были подобные случаи, будут претендовать на высшие категории, а небольшие аэропорты как, скажем, в Кургане или Братске, - на низшие. Требования к объектам первой категории будут выше, чем к пятой.

Правила безопасности обновляют в рамках "регуляторной гильотины". Требования к объектам инфраструктуры отделили от требований к транспортным средствам, пояснили "РГ" в Ространснадзоре. Теперь сформулированы требования к посадочным площадкам для вертолетов, ранее эти объекты были не защищены, отметили в ведомстве.

Аэропорты должны сами обеспечить проведение оценки своей уязвимости, а ее результаты представлять на утверждение в Росавиацию. После утверждения требуется подготовить план обеспечения безопасности и выполнить его. Объектам, отнесенным к первой и второй категориям, на это дается два года, а всем остальным - год. Например, владельцы аэропортов и других объектов должны сформировать или привлечь подразделение транспортной безопасности, его работников оснастить переносными средствами видеонаблюдения, металлодетекторами и газоанализаторами.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Ространснадзор

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