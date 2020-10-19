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19.10.2020 12:40
Рубрика: Экономика

В Германии аэротакси будут использовать как скорую помощь

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Германии провели испытания электрического аэротакси в качестве скорой помощи, которые показали, что его можно использовать на постоянной основе наравне с традиционными "скорыми".

Фото: Татьяна Андреева
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По информации Aviation Week, испытания электрических пассажирских мультикоптеров Volocopter длились около полутора лет и показали, что эти аппараты особенно удобно использовать, чтобы добраться в труднодоступные районы.

Аэротакси способно развивать скорость до ста километров в час и перевозить пассажиров или грузы массой до 160 килограммов. При максимальной загрузке дальность его полета составит 27 километров.

Специалисты немецкой некоммерческой спасательной службы ADAC пришли к выводу, что сначала Volocopter можно будет задействовать для доставки врачей к пациентам. Сегодня вертолеты службы с этой целью используются в 60 процентах вызовов, поэтому применение электрических аэротакси позволит не только сократить объемы вредных выбросов, но и расходы на обслуживание парка летательных аппаратов.

Для эффективной работы такой "скорой" будет организована сеть посадочных площадок, по подсчетам, их необходимо 250. К 2022 году планируется завершить сертификацию аэротакси Volocopter в качестве скорой помощи.

Сначала они будут летать на вызовы в Динкельсбюле в Баварии и Идар-Оберштайн в Рейнланд-Пфальце. А их масштабное использование намечено с 2025 года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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