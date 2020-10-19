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19.10.2020 19:43
Рубрика: Экономика

Александр Криони предостерег участников Distant & Digital от использования контрафактного софта

В наши дни использование контрафактного программного обеспечения (ПО) - едва ли не самая распространенная противозаконная "шалость". Так, согласно исследованию Ассоциации производителей ПО BSA, в 2018 году около 62% организаций России использовали нелицензионное программное обеспечение, а общий объем отечественного рынка контрафактного ПО составил 1,3 млрд долларов.
Фото: пресс-служба Distant & Digital Фото: пресс-служба Distant & Digital
Фото: пресс-служба Distant & Digital

Многие продолжают думать, что при таком огромном количестве пользователей и обилии персональных устройств им удастся раствориться в общей массе юзеров. Ан нет! Известный частный детектив Александр Криони весьма доходчиво разъяснил участникам международной онлайн-конференции Distant & Digital, что каждая - да, абсолютно каждая! - пользовательская афера оставляет свои следы в цифровом пространстве.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой Distant&Digital
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Александр Криони, глава "Кабинета детектива Александра Криони", выступил на сессии "Частное расследование незаконного использования контрафактного программного обеспечения" и откровенно поведал ее участникам о методах поиска и фиксации свидетельств использования пиратского ПО в предпринимательской деятельности, а также разобрал основные риски использования компаниями нелицензионных пакетов Microsoft Office и Microsoft Excel.

"Последствия использования пиратских программ ощутит на себе, прежде всего, непосредственно предприниматель, - отмечает Александр Криони. - Самое элементарное, что может произойти, - установленная вредоносная программа уничтожит служебную информацию или же перекроет доступ к ней на некоторое время. А что еще хуже - поможет конкурентам украсть конфиденциальную, коммерческую информацию, клиентскую базу. Отсюда потеря клиентов, а главное - удар по деловой репутации".

Добросовестный предприниматель имеет в своем распоряжении несколько способов, чтобы вовремя обезопасить себя от контактов с носителем вредоносного ПО. Первый - это метод должной осмотрительности. Он известен в налоговой практике с 2006 года и подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности.

Второй - запрос добросовестного предпринимателя в общедоступные базы. Например, в базу решений арбитражных судов, в которой хранятся дела, где ответчиком проходит будущий контрагент, возможно, уже использовавший в своей прошлой хозяйственной деятельности нелицензионное ПО. Как ни странно, по словам Александра Криони, этот способ практически не используется.

Третий способ - обращение предпринимателя или правообладателя лицензионной программы в частное детективное агентство для получения специальной услуги по глубокой проверке деловой репутации контрагента.

"Для получения свидетельства незаконного использования ПО детектив применяет следующие методы и способы фиксации противоправных деяний: тестовая покупка, фото- и видеорегистрация нарушения, сбор свидетельств и документов в открытых источниках, поиск внутренних документов", - раскрывает Александр секреты своей кибердетективной "кухни".

На первый взгляд, некоторые действия сыщиков, особенно связанные с последним способом, могут быть расценены как попытка промышленного шпионажа. Но, по словам Криони, такой способ расследования мошеннических действий утвержден законодательно и является основным для установления правомерности применения контрагентом того либо иного программного обеспечения. В нашей стране правовым основанием для детективно-розыскных действий является Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 года № 2487-1, который в статье 3 предусматривает сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса, изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

"И вот пункт, который в данном случае касается нас, - отмечает Александр, - это установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. В статье 5 закона опять же перечисляются наши методы и действия при проведении частных расследований. Так вот, в ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия - это важно), наведение справок, изучение предметов и документов (тоже с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг, перечисленных в первой части статьи 3 данного закона".

Со слов Александра Криони, основной метод, применяемый детективом при сборе электронных документов, - тестовая покупка. При ее осуществлении сыщик выступает в роли контрагента и предлагает потенциальному партнеру заключить с ним коммерческую сделку. Преимуществом указанного метода является то, что он позволяет на законных основаниях выйти на сделку таким образом, чтобы еще на преддоговорной стадии собрать весь перечень внутренней документации продавца с его согласия, не вызывая подозрения. К слову, многие электронные документы можно найти на корпоративных сайтах, сайтах министерств и ведомств, а также на портале государственных закупок.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant&Digital
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Итак, детектив входит в сделку, связывается с проверяемым лицом по электронной почте, представляется как потенциальный деловой партнер и создает такую бизнес-повестку, при которой "контрагент" добровольно передает ему электронные документы. Это может быть сделано как по email, так и при выезде сыщика в офис потенциального партнера, где эти документы передадут детективу лично. В идеале - на флешке.

Речь идет о свидетельствах, которые традиционно сопровождают деловой оборот: это могут быть каталоги, всевозможная полиграфия; наиболее ценными документами с точки зрения определения, использует ли "контрагент" нелицензионное ПО, являются счета на отплату услуг, оферта и проект договора. Имея такие документы, созданные при помощи программ Microsoft Word и Microsoft Excel, можно определить имя автора и дату подготовки документа, а также наименование операционной системы, установленной на компьютере автора представленной деловой корреспонденции. И затем уже, отталкиваясь от качества собранной информации, сыщик должен сформировать собственное оценочное мнение о контрафактности ПО.

Чтобы удостовериться, использует ли контрагент лицензионное ПО, детективы прибегают к сравнительным методам исследования. Это, как отмечает эксперт, отдельная область частных расследований, когда выполняется качественное сравнение собранных документов с "атрибутами", встроенными в текстовый редактор, с целью выявления определенных закономерностей.

"Автор документа так или иначе, а порою вообще не задумываясь об установлении своего злого умысла, всегда "проявляет" себя в собственной же корреспонденции. Можно сказать, он оставляет своего рода отпечатки пальцев в виде метки об использовании на его компьютере сборки нелицензионной операционной системы, - продолжает Александр Криони. - А если есть след, значит, существует способ его взять. Как правило, на первом этапе детектив принимает решение о способе поиска и сбора электронных документов. Здесь главный инструмент - документы, которые подготовил наш "контрагент" с использованием офисного пакета приложений Microsoft Office для операционных систем Microsoft Windows или Mac OS".

Когда детектив сформировал свое мнение о том, что софт, тот же Windows или Mac OS, скорее всего, нелицензионные, сбор документов можно считать завершенным. Далее детектив переходит ко второму этапу - идентификации пользователя контрафактного ПО.

"Иногда правообладатель лицензионной программы, а в большинстве случаев - это добросовестный бизнесмен, обратившийся к нам за помощью, - просит нас закрепить собранные свидетельства нотариально, - рассказывает глава "Кабинета детектива Александра Криони". - Если возникает острая необходимость, заказчик также может пригласить нас выступить в суде в качестве свидетеля. Скажу прямо, детективам нравится выступать в суде. Мы делаем это часто".

Профессиональные лайфхаки детектива Криони, вне всякого сомнения, сделали участников Distant & Digital умнее, а кого-то хитрее. В любом случае, каждый услышал главное: преступление всегда оставляет след, а если он есть, то, как уверяет Александр Криони, "Шерлоки Холмсы XXI века" всегда возьмут его и обязательно найдут своих "подопечных".

Международная он-лайн конференция Distant & Digital прошла в Москве 8-9 октября 2020 года. Организаторами конференции выступили: Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital
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Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в том числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии стали Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.

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