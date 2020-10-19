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19 октября 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 16 октября 2020 года № 239-p "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 19 октября 2020 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.09.2020 № 229-р) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020, с 15.07.2020 по 21.07.2020, с 22.07.2020 по 31.07.2020, с 03.08.2020 по 14.08.2020, с 20.10.2020 по 02.11.2020 (включительно).";

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области:

1) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) приостановить личный прием граждан, а также обеспечить подачу гражданами документов в электронной форме через сеть Интернет или на бумажном носителе с использованием почтовой связи.".

В.А.Орлов



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