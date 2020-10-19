Битва за трофей на St. Petersburg Open-2020 - четвертый финал турнира ATP для нашего теннисиста Андрея Рублева в текущем сезоне. Решающие матчи - в Дохе, Аделаиде и Гамбурге - заканчивались для Рублева победами. Санкт-Петербург не стал исключением. Андрей не оставил шансов Борне Чоричу, который второй год подряд пытался взять здесь титул, и обыграл хорвата со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Еще одна хорошая новость: просто благодаря выходу в финал питерского турнира, который в юбилейный 25-й год перебрался в категорию ATP 500, сегодня Рублев впервые в карьере поднимется на восьмую строчку мирового рейтинга, что позволит ему сыграть на Итоговом чемпионате года.

Успехи Рублева специально для "РГ" прокомментировал самый титулованный теннисист России, двукратный победитель турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Кроме того, именно Кафельников был первым чемпионом турнира в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Евгений, какие воспоминания остались о том дебютном розыгрыше? Жаль, не смогли взять и парный титул...

Евгений Кафельников: Невозможно все закрыть. Одиночку выиграл, в паре не сложилось. Ничего страшного. В то время все радовались, что появился второй турнир серии ATP у нас в стране. Для меня по крайней мере всегда было событием выступать перед родными болельщиками.

Рублев продолжит традиции наших чемпионов в Санкт-Петербурге. Но на тай-брейке первого сета он уступал 2:5, все могло сложиться по-другому. Его победа закономерна?

Евгений Кафельников: Абсолютно заслуженная победа. Андрей - молодец. Своими результатами он доказывает, что этот сезон самый удачный в его карьере.

Благодаря чему у него пошел такой прогресс? Сам Андрей много говорит о работе над психологической устойчивостью.

Евгений Кафельников: Я не думаю, что у него есть психологические проблемы. Дело - в физических кондициях. Нестабильное психологическое состояние уйдет, когда он будет физически крепким, когда будет очень быстро передвигаться по корту и выдерживать длительные матчи. Все это взаимосвязано. Как только он чувствует, что он не успевает, проигрывает в скорости своим соперникам, сразу появляется нервозность. Если он будет работать над физикой, эта цепочка разрушится. И он сможет очень-очень долго находиться на ведущих позициях.

С начала сезона Андрей Рублев выиграл уже четыре турнира и заработал 1,6 миллиона долларов призовых

Травма спины, которую Андрей, слава богу, залечил, наверняка тормозила его?

Евгений Кафельников: Безусловно, любая травма влияет на физическую форму. Наверняка проблемы со спиной не позволяли ему работать над своим организмом довольно жестко. Видимо, были какие-то послабления. Мы все знаем, что теннис сейчас - это очень атлетичный вид спорта. Если нет крепкого здоровья, то играть на уровне ты просто не сможешь.

В обновленном рейтинге Рублев впервые станет восьмой ракеткой мира, а значит, имеет неплохие шансы отправиться на Итоговый чемпионат...

Евгений Кафельников: Я думаю, он уже практически там. Только несчастливое стечение обстоятельств может помешать ему добраться до Лондона. Тут осталось всего два турнира - Вена категории 500 и "Мастерс" на Берси в Париже. Рублев на 95 процентов останется в восьмерке лучших.

Тогда чего от него можно ожидать?

Евгений Кафельников: Посмотрим. Сейчас рано загадывать. Но уже одно участие в Итоговом турнире дорогого стоит. Все соперники там будут серьезными. Все теннисисты не просто так получили свои места в топ-8.

Путевку в Лондон себе уже гарантировал Даниил Медведев. Но в Питере он не смог защитить титул, уступив в первом круге. С "Ролан Гаррос" тоже вылетел на старте. Можно ли говорить о спаде в его игре?

Евгений Кафельников: Понятно, что на том багаже, который был, далеко не уехать. Результаты прошлого сезона были немножко шокирующими для всех - и для его прямых конкурентов, и для болельщиков. Той серией, которую он выдал в Америке, он приучил всех к невероятным результатам. Соперники не знали, как нейтрализовать его сильные стороны. Сейчас ситуация изменилась. Они узнали его слабости и в матчах против него стараются их использовать. Чтобы вернуться туда, где он был, ему нужно скрупулезно работать. Потенциал у него есть, я не отрицаю. Однако результаты вернутся только через титаническую работу.

Но наша "русская тройка" - Медведев, Рублев и Карен Хачанов - по-прежнему символ того, что российский теннис на подъеме?

Евгений Кафельников: Доволен тем, что между этими парнями существует здоровая конкуренция. Наверное, это самое главное для тенниса в России. В принципе, ребята молодые, могут не один год конкурировать друг с другом. Но останавливаться на достигнутом ни одному из них нельзя. Сейчас работать каждому нужно еще больше, чем они это делали раньше. А если будешь думать, мол, и так хорошо, твои соперники тебя моментально съедят.