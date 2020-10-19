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Рубрика: Спорт

Ультиматум для Борны

Андрей Рублев не пощадил хорвата Борну Чорича в борьбе за титул в Санкт-Петербурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 235(8289)
Битва за трофей на St. Petersburg Open-2020 - четвертый финал турнира ATP для нашего теннисиста Андрея Рублева в текущем сезоне. Решающие матчи - в Дохе, Аделаиде и Гамбурге - заканчивались для Рублева победами. Санкт-Петербург не стал исключением. Андрей не оставил шансов Борне Чоричу, который второй год подряд пытался взять здесь титул, и обыграл хорвата со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Андрей Рублев сделал себе отличный подарок ко дню рождения. 20 октября ему исполнится 23 года. Фото: РИА Новости Андрей Рублев сделал себе отличный подарок ко дню рождения. 20 октября ему исполнится 23 года. Фото: РИА Новости
Андрей Рублев сделал себе отличный подарок ко дню рождения. 20 октября ему исполнится 23 года. Фото: РИА Новости

Еще одна хорошая новость: просто благодаря выходу в финал питерского турнира, который в юбилейный 25-й год перебрался в категорию ATP 500, сегодня Рублев впервые в карьере поднимется на восьмую строчку мирового рейтинга, что позволит ему сыграть на Итоговом чемпионате года.

Фото: Clive Brunskill / POOL / AFP
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Успехи Рублева специально для "РГ" прокомментировал самый титулованный теннисист России, двукратный победитель турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Кроме того, именно Кафельников был первым чемпионом турнира в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Евгений, какие воспоминания остались о том дебютном розыгрыше? Жаль, не смогли взять и парный титул...

Евгений Кафельников: Невозможно все закрыть. Одиночку выиграл, в паре не сложилось. Ничего страшного. В то время все радовались, что появился второй турнир серии ATP у нас в стране. Для меня по крайней мере всегда было событием выступать перед родными болельщиками.

Рублев продолжит традиции наших чемпионов в Санкт-Петербурге. Но на тай-брейке первого сета он уступал 2:5, все могло сложиться по-другому. Его победа закономерна?

Евгений Кафельников: Абсолютно заслуженная победа. Андрей - молодец. Своими результатами он доказывает, что этот сезон самый удачный в его карьере.

Благодаря чему у него пошел такой прогресс? Сам Андрей много говорит о работе над психологической устойчивостью.

Евгений Кафельников: Я не думаю, что у него есть психологические проблемы. Дело - в физических кондициях. Нестабильное психологическое состояние уйдет, когда он будет физически крепким, когда будет очень быстро передвигаться по корту и выдерживать длительные матчи. Все это взаимосвязано. Как только он чувствует, что он не успевает, проигрывает в скорости своим соперникам, сразу появляется нервозность. Если он будет работать над физикой, эта цепочка разрушится. И он сможет очень-очень долго находиться на ведущих позициях.

С начала сезона Андрей Рублев выиграл уже четыре турнира и заработал 1,6 миллиона долларов призовых

Травма спины, которую Андрей, слава богу, залечил, наверняка тормозила его?

Евгений Кафельников: Безусловно, любая травма влияет на физическую форму. Наверняка проблемы со спиной не позволяли ему работать над своим организмом довольно жестко. Видимо, были какие-то послабления. Мы все знаем, что теннис сейчас - это очень атлетичный вид спорта. Если нет крепкого здоровья, то играть на уровне ты просто не сможешь.

В обновленном рейтинге Рублев впервые станет восьмой ракеткой мира, а значит, имеет неплохие шансы отправиться на Итоговый чемпионат...

Евгений Кафельников: Я думаю, он уже практически там. Только несчастливое стечение обстоятельств может помешать ему добраться до Лондона. Тут осталось всего два турнира - Вена категории 500 и "Мастерс" на Берси в Париже. Рублев на 95 процентов останется в восьмерке лучших.

Тогда чего от него можно ожидать?

Евгений Кафельников: Посмотрим. Сейчас рано загадывать. Но уже одно участие в Итоговом турнире дорогого стоит. Все соперники там будут серьезными. Все теннисисты не просто так получили свои места в топ-8.

Фото: AP
Два российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Путевку в Лондон себе уже гарантировал Даниил Медведев. Но в Питере он не смог защитить титул, уступив в первом круге. С "Ролан Гаррос" тоже вылетел на старте. Можно ли говорить о спаде в его игре?

Евгений Кафельников: Понятно, что на том багаже, который был, далеко не уехать. Результаты прошлого сезона были немножко шокирующими для всех - и для его прямых конкурентов, и для болельщиков. Той серией, которую он выдал в Америке, он приучил всех к невероятным результатам. Соперники не знали, как нейтрализовать его сильные стороны. Сейчас ситуация изменилась. Они узнали его слабости и в матчах против него стараются их использовать. Чтобы вернуться туда, где он был, ему нужно скрупулезно работать. Потенциал у него есть, я не отрицаю. Однако результаты вернутся только через титаническую работу.

Но наша "русская тройка" - Медведев, Рублев и Карен Хачанов - по-прежнему символ того, что российский теннис на подъеме?

Евгений Кафельников: Доволен тем, что между этими парнями существует здоровая конкуренция. Наверное, это самое главное для тенниса в России. В принципе, ребята молодые, могут не один год конкурировать друг с другом. Но останавливаться на достигнутом ни одному из них нельзя. Сейчас работать каждому нужно еще больше, чем они это делали раньше. А если будешь думать, мол, и так хорошо, твои соперники тебя моментально съедят.

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