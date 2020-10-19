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19.10.2020 17:07
Рубрика: Спорт

Блохин претендует на звание лучшего левого нападающего в истории футбола

Текст: Максим Домчев
Французский журнал France Football назвал претендентов на звание лучших левых, правых и центральных нападающих в истории. В число претендентов вошел экс-форвард сборной СССР Олег Блохин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Он попал в десятку номинантов среди левых нападающих. Помимо Блохина, на это звание претендует один действующий футболист - Криштиану Роналду, а также восемь игроков, уже завершивших карьеры: Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге и Христо Стоичков.

Фото: ФК "Урал" / РИА Новости
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В числе 10 номинантов на звание лучшего правого нападающего в истории - сразу два действующих футболиста. Это аргентинец Лионель Месси и возобновивший карьеру в родном "Гронингене" Арьен Роббен. Помимо этого, в десятку вошли Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это'о, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган и Стэнли Мэтьюз. В числе претендентов на звание лучшего центрального нападающего действующих игроков нет. Но от этого выбор предстоит не менее трудный. В десятке - Деннис Бергкамп, Йохан Кройф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен и Джордж Веа.

Лауреаты будут названы по итогам голосования 177 спортивных журналистов из ведущих медиа со всего мира, по итогам будет названа "команда мечты". Среди вратарей на это звание номинировал лучший футболист мира 1963 года Лев Яшин.

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