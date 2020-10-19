Более 110 тысяч заявок поступило на студенческую олимпиаду "Я - профессионал"

За первые 10 дней с открытия регистрации на участие в 4 сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" число заявок уже превысило 110 тысяч. Олимпиада - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется при поддержке Минобрнауки.

Регистрация стартовала 8 октября и продлится по 24 ноября. В этом учебном году студенты будут соревноваться по 72 направлениям - от филологии до авиастроения.

- Сравнивая статистику по всем четырем сезонам, мы отмечаем ежегодный рост интереса к олимпиаде. В этот раз молодые люди подали 111 294 тысячи заявок на участие в проекте за первые десять дней, - уточнила руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара. - В пятерке наиболее популярных направлений сейчас - "Лечебное дело и педиатрия", "Психология", "Экономика", "Математика" и "Биология". Но к концу регистрации этот рейтинг может измениться.

Студентам, которые хотят принять участие в проекте, организаторы советуют не откладывать регистрацию на последний день. Конечно, заявки можно подавать до 24 ноября включительно, но у тех, кто сделает это уже сейчас, будет преимущество. Зарегистрированные пользователи постепенно получают доступ к демонстрационным вариантам заданий. Так что времени на подготовку к состязаниям у них будет больше.

- Самые активные студенты, на сегодняшний день, учатся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Республики Татарстан и Свердловской области. Уже сейчас понятно: в этом году конкуренция на олимпиаде будет высокая, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 27 ноября. Все задания - дистанционные. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап - с середины февраля по конец апреля 2021 года. Победителей назовут в мае 2021 года.