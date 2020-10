Bon Jovi записал альбом, поработав волонтером

Все-таки есть такая профессия: хороший парень. И неважно, сколько ему лет и где он работает. Ибо везде старается быть приветливым, доброжелательным, радушным и чутким по отношению к другим. Честным, ответственным и сердечным. Прямо скажем, в рок-музыке немного таких людей.

Но Джон Бон Джови - улыбчивый, симпатичный - именно такой. У его группы Bon Jovi масса хитов: от Livin On A Prayer до Bad Of Roses. Но прошлогодний мировой тур, в рамках которого американцы собрали и аншлаг на БСА "Лужники", а это между прочим - больше 80 тысяч зрителей, был столь успешным не только благодаря хорошим, пусть и несложным, зато романтичным и искренним песням. А и потому, что люди приходили поднабраться энергетики и тепла, позитива от этого душевного и искреннего, светлого на эмоции артиста и человека.

Весной, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, Bon Jovi готовились выпустить новый альбом. Но тогда их лидер решил иначе: надумал провести лето в Ред-Бэнке и Нью-Йорке, ставшем одним из эпицентров коронавируса в США. Работал несколько недель в общественном ресторане JBJ Soul Kitchen для бездомных и неимущих - грузчиком. А еще водителем, сменив свой роллс-ройс на грузовичок и автокар, - подвозил на них упаковки с продуктами. Делал это, пока другие боялись. Бродил в маске по улицам опустевшего Нью-Йорка и наблюдал за пустыми автобусами, стадионами, волонтерами, раздающими еду. Тогда же назвал себя "посудомоечной машиной Зала славы рок-н-ролла"...

Джон об этом никому не рассказывал (только своим музыкантам и жене Доротее). Про то, чем он занимается, узнали случайно: блогер встретил рок-звезду, таскающим ящики, и вначале даже не поверил. Впрочем, может, это дело рук пиарщика артиста, неизвестно - никто не признался. Но вскоре снимок попал в социальные сети, а затем Бон Джови сам сделал для него такую подпись: "Если вы не можете делать то, что Вы делаете, тогда делайте то, что вы можете..."

Позднее эти слова стали строчкам для новой песни Dо What You Can ("Делай то, что ты можешь"), а трек-лист альбома Bon Jovi 2020 в итоге стал сильно отличаться от первоначально задуманного. И отразил политические потрясения года в Америке, а к ним Бон Джови добавил и песни о войне, болезнях, сочувствии и сострадании. Никогда прежде у группы, певшей гимны любви, дружбы и верности идеалам, не выходило столь глубоких и мудрых, проникнутых мрачным настроением релизов. Да, в диске Bon Jovi 2020 есть все, за что группу всегда любили поклонники: хуковые припевы, громкие мелодии, акценты на стихах и создании настроения. При этом Джон уже избегает эмоций беззаботности и счастья, даже когда поет баллады о любви...

Из 10 песен особенно выделяются открывающий альбом хит Limitless, наследующая традициям Броюса Спрингстина гитарная баллада Let It Rain и завораживающая монотонностью и вычурностью в духе Боба Дилана Story of Love. Впрочем, лидер группы и петь стал несколько иначе - более сочувственно, мрачновато, подавленно и тревожно. Такого Бон Джови мы еще и не знали. Но деланная выстраданная радость была бы еще менее естественна. Да и хорошие парни своих в беде, как известно, не бросают.