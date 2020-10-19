Британец Харт выиграл 15-й этап "Джиро д Италия"

Британский велогонщик Тао Гейган Харт из команды INEOS стал победителем 15-го этапа веломногодневки "Джиро д Италия".

Этап протяженностью 185 километров включал в себя четыре категорийных подъема, в том числе финишный - первой категории в Пьянкавалло. В развязке гонки Харт опередил представителя Нидерландов Вилко Келдермана (Sunweb). Замкнул тройку лидеров австралиец партнер Келдермана по команде австралиец Джей Хиндли. Россиянин Ильнур Закарин (CCC) занял 22-е место.

В общем зачете первую строчку сохраняет за собой португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, вторую - Келдерман, третью - Хиндли. Закарин расположился на 17-й позиции.

Следующий этап "Джиро д Италия" протяженностью 229 километров по холмистой местности пройдет завтра.