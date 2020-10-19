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19.10.2020 14:30
Рубрика: Общество

В Китае найден отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый гонг

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи обнаружили удивительно хорошо сохранившийся бронзовый ударный инструмент, который относится к позднему периоду правления династии Шан (около 1600 г. до н.э. - 1046 г. до н.э.).

Фото: Peru Ministry of Culture
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Об открытии рассказало агентство "Синьхуа". Большая бронзовая ударная тарелка была обнаружена в провинции Хунань, в центре Китая. О находке официально сообщили местные власти.

Согласно представленному описанию, диаметр этого древнего ударного инструмента составляет 52 см. Он был изготовлен из бронзы и весит 33 кг. Кстати, нашли его рабочие, трудившиеся на строительной площадке в городе Чанлэ, входящем в состав мегаполиса Милуо. Ученые отмечают, что поверхность гонга слегка подверглась коррозии, но этот артефакт сохранил свою первоначальную форму.

"Бронзовая тарелка хорошо сохранилась, - подчеркнул Гао Чжиси, член национального комитета по идентификации культурных реликвий и исследователь из музея Хунань. - Она украшена яркими изображениями животных, а также декоративными узорами в виде облаков и молний".

Фото: Anadolu Agency
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Эксперты считают, что в руки им попал один из тех древних ударных инструментов, которые широко использовались для ритуальных церемоний. В конце правления династии Шан их активно использовали во время процедур поклонения "природным божествам".

Добавим, что город Милуо расположен на берегу реки Милуо. Последняя очень известна в Китае. По легенде, в ней утонул Ку Юань, известный поэт и министр государства Чу эпохи Сражающихся государств (475 г. до н.э. - 221 г. до н.э.). Он погиб после того, как его обвинили в измене и изгнали.

По словам Чжао Паня, главы отдела культурных реликвий Милуо, открытие имеет большое значение для изучения человеческой деятельности в бассейне реки Милуо во времена династии Шан и последующей династии Чжоу (1046 г. до н.э. - 256 г. до н.э.).

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