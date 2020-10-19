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Рубрика: Экономика

Рубль ставит на паузу

ЦБ перенесет снижение ключевой ставки на декабрь
Текст: Роман Маркелов
Банк России на заседании совета директоров в пятницу снова воздержится от снижения ключевой ставки, прогнозируют аналитики. ЦБ пока оставляет себе пространство для маневра и не исключает нового понижения. Но если оно и состоится, то на последнем в этом году заседании в декабре. Пока же растущая инфляция, подошедшая вплотную к цели ЦБ, ослабление рубля (оно тоже разгоняет цены) и неопределенность с последствиями новой волны пандемии для экономики позволяют занять выжидательную позицию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июле Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, очередного минимума за постсоветскую историю. Тогда инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал ослабляться.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Спустя месяц те же тенденции не только не изменились, но и углубились - инфляция продолжила расти, а рубль ослабел еще. Сигналом по грядущему заседанию стало интервью зампреда ЦБ Алексея Заботкина "Интерфаксу", где он заявил, что при решении по ставке в октябре будут учитываться те же факторы, что и в сентябре. Это позволяет предположить, что ставка снова не изменится.

В сентябре уровень годовой инфляции составил, по данным Росстата, 3,7%. По итогам октября он может увеличиться до 4%, поднявшись до целевого уровня впервые за двенадцать месяцев, считают экономисты по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко. "Перенос ослабления рубля, продолжающееся восстановление спроса, рост издержек производителей (в частности, в продовольствии - обозначившееся повышение цен на зерновые) - все это ограничивает дезинфляционный момент, хотя и существенных инфляционных рисков все еще не просматривается", - отмечают они.

Но Банк России, вероятно, продолжит проводить мягкую (то есть стимулирующую экономику) денежно-кредитную политику и дальше, несмотря на паузы в снижении ставки. Месяц назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что пространство для снижения ставки еще остается (правда, "основной путь" здесь уже пройден). Если из-за нового витка пандемии восстановление экономики сойдет на нет, то инфляция начнет замедляться, что также откроет возможность для снижения ключевой ставки в конце года, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Основной путь снижения ключевой ставки уже пройден, но пространство для маневра еще есть

По мнению Донец и Мелащенко, сигнал по итогам этого заседания останется достаточно мягким, сохраняя открытым окно для еще одно шага смягчения в декабре. Это может произойти, если инфляция останется на к заседанию по ставке 18 декабря ниже 4,2%, а российская валюта укрепится ниже 74 рублей за доллар, отмечают они.

Фото: iStock
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В пятницу Банк России раскроет и основные изменения в своих макропрогнозах. Прогноз по ВВП в 2020 году может быть пересмотрен в сторону меньшего спада - новый может находиться в интервале 3,5-4,5% вместо нынешних 4,5-5,5%, полагают Донец и Мелащенко. Прогноз же по инфляции, по их мнению, останется на нынешнем уровне - 3,8-4,2%.

По мнению Евстифеева, прогнозы ЦБ по экономике могут быть несколько ухудшены из-за роста числа инфицированных коронавирусом в России. "Тем не менее, в наличии пока не так много оперативных данных, которые бы связали вторую волну эпидемии с реальной экономикой и указали на масштаб текущих потерь. Этот фактор также обусловит сохранение выжидательной позиции ЦБ на октябрьском заседании", - говорит он.

3,7 процента составил уровень годовой инфляции в сентябре. По итогам октября темп роста потребительских цен может ускориться до 4% - цели Банка России по инфляции

В целом же в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения все же подошел к концу, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Главный риск для финансовой стабильности - президентские выборы в США 3 ноября и усиление санкционной риторики. Если в декабре, уже после выборов, станет понятно, что внешние риски сошли на нет, ЦБ может снизить ключевую ставку до 4%, допускает Соколов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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