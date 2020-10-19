Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, собирающего статистику из открытых источников.

Согласно информации с сайта института, число подтвержденных случаев СOVID-19 на данный момент составляет 40 050 902. 1 113 750 человек скончались от вызванных коронавирусом осложнений.

Первое место в мире по количеству инфицированных занимают США (8 154 936), за ними следуют Индия (7 550 273) и Бразилия (5 224 362). В том же порядке страны расположились и в рейтинге смертности от коронавируса. В США речь идет о 219 674 умерших, в Индии - о 153 675, в Бразилии - о 114 610.