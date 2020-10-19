Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87

По меньшей мере 87 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в центральной части Вьетнама, пишет местная газета VN Express.

"В центральном регионе Вьетнама уже почти две недели льют дожди. Из-за разгула стихии власти эвакуировали почти 53 тысячи семей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В горных районах провинции Куангчи накануне сошел оползень. В результате погибли 22 человека. Сегодня спасатели обнаружили под завалами еще 17 тел, шестеро числятся пропавшими без вести. Метеорологи прогнозируют к среде еще большее количество осадков. По информации властей, размыто большинство дорог в провинциях Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам.