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Рубрика: В мире

Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87

По меньшей мере 87 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в центральной части Вьетнама, пишет местная газета VN Express.

Фото: https://tinxe.vn/
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"В центральном регионе Вьетнама уже почти две недели льют дожди. Из-за разгула стихии власти эвакуировали почти 53 тысячи семей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В горных районах провинции Куангчи накануне сошел оползень. В результате погибли 22 человека. Сегодня спасатели обнаружили под завалами еще 17 тел, шестеро числятся пропавшими без вести. Метеорологи прогнозируют к среде еще большее количество осадков. По информации властей, размыто большинство дорог в провинциях Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам.

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