Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021

Будут ли переносить или отменять ЕГЭ и ОГЭ-2021? Появится ли обязательный "единый" по истории? Нужны ли выпускные экзамены в четвертом классе? Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел всероссийскую онлайн-встречу с родителями и ответил на самые острые вопросы.

Главное: ЕГЭ по-прежнему нужен для получения школьного аттестата. То, что эту норму отменили в 2020 году из-за пандемии, было продиктовано исключительными обстоятельствами. Но отменять обязательный ЕГЭ в 2021 году пока не планируется, также как и переводить экзамен в дистанционный формат.

- Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг, - рассказал Анзор Музаев. - Пока русский язык и математика, как и в прошлые годы, остаются обязательными для получения аттестата. Но мы будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, какой она будет в 2021 году летом. Будем прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора. Я думаю, что послаблений все-таки не будет.

При этом останутся все дополнительные меры противоэпидемической безопасности: они уже отработаны. По словам главы Рособрнадзора, в 2020 году дату экзаменов пришлось переносить на резервные дни для 400 выпускников, которые заболели ковидом или сидели в карантине.

- Мы ожидали худшей картины. Но, слава богу, у нас был такой маленький процент заболевших благодаря тем мерам, которые предпринимались, - рассказал Анзор Музаев.

По планам, основной период ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля. Глобальных изменений в самой процедуре не планируется. Исключение - информатика: этот предмет впервые пройдет исключительно на компьютерах и будет разделен на два дня.

- Демоверсии заданий для выполнения на компьютерах уже опубликованы. Запланированы финальные апробации во всех регионах. Надеюсь, все ребята, которые планируют сдавать ЕГЭ по информатике, смогут в них поучаствовать: все материалы будут максимально приближены к тому, что будет на реальном экзамене, - рассказал Анзор Музаев. - Программное обеспечение достаточно надежное.

Что с ОГЭ? Как рассказал Анзор Музаев, экзамен также никто ни отменять, ни переносить не планирует. Основной этап пройдет с 21 мая по 1 июля. Так что девятиклассникам нужно настроиться на то, что они все-таки будут сдавать и русский с математикой, и два ОГЭ по выбору. Сейчас Рособрнадзор вместе с Минпросвещения создает цифровые площадки с качественными заданиями и материалами по всем учебным предметам с 6-го по 11-й класс, чтобы школьники могли проверить свои знания и лучше подготовиться.

- Да, мы знаем, что есть пробелы, что весна у нынешних девятиклассников была "скомкана", а в некоторых регионах сейчас снова вводится дистанционный формат. Но пока никаких решений, также как и с ЕГЭ, мы не принимаем, - рассказал Анзор Музаев. - Если ситуация весной 2021 года будет такой же сложной, как в 2020 году, решение мы сможем принять достаточно быстро. У меня сын заканчивает девятый класс. Я ему отвечаю: "Знания никогда не повредят. Готовься, польза от этого будет в любом случае".

Также пока не планируется переносить итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ для 11-х классов. Оно пройдет во всех школах и регионах уже через полтора месяца, 2 декабря.

- Пока мы перенос не рассматриваем. Будем наблюдать за обстановкой. Если ситуация в стране, в подавляющем числе субъектов не будет позволять эту процедуру проводить, то, конечно, мы сроки перенесем, - рассказал Анзор Музаев.

Чего еще Рособрнадзор "не планирует"? Вводить обязательный ЕГЭ по истории, разбивать все предметы на базовый и профильный уровень, менять минимальные баллы - все эти меры даже не обсуждаются, успокоил родителей Анзор Музаев. Ну и самое важное - экзаменов в четвертых классах не будет.

- Это уже перебор. Учитель в начальной школе всегда четко понимает готовность ребенка к переходу на следующую ступень (к пятому классу - прим. ред). Поэтому никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем, - подчеркнул Анзор Музаев. - Да, есть Всероссийские проверочные работы, которые дети пишут в том числе в четвертых и пятых классах. Но мы не рекомендуем учитывать их при выставлении четвертных или годовых отметок в журнал.

По его словам, Всероссийские проверочные работы - это обычные контрольные. Разница лишь в том, что они проходят по единым моделям заданий, разработанным лучшими методистами на федеральном уровне. Контрольные призваны помочь ученикам и учителям выявить пробелы в знаниях и вовремя их закрыть. Результаты Всероссийских проверочных работ, которые прошли в сентябре-октябре, будут известны через несколько недель. А следующие всероссийские контрольные планируется провести весной 2021 года.

- В них будут участвовать все параллели, начиная с четвертого по 11-й класс, - рассказал Анзор Музаев.