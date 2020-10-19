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19.10.2020 20:30
Рубрика: Спорт

Армейский минимум

ЦСКА обыграл земляков из "Динамо" и сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные поединки.
Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у "Динамо" в концовке третьего периода. Фото: Александр Щербак / ТАСС Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у "Динамо" в концовке третьего периода. Фото: Александр Щербак / ТАСС
Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у "Динамо" в концовке третьего периода. Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве хоккеисты ЦСКА принимали земляков из "Динамо". Армейцы оказались чуть удачливее и смогли победить со счетом 2:1.

Фото: РИА Новости
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"Красно-синие" вышли вперед на 16-й минуте благодаря шайбе Сергея Андронова. Ассистировал ему Павел Карнаухов.

Во второй половине второго периода Вадим Шипачев установил паритет. Судьба поединка решилась в концовке третьей двадцатиминутки, когда в большинстве Богдан Киселевич вывел ЦСКА вперед.

После этой игры команда Игоря Никитина по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 29 очками.

Комментируя итоги матча, наставник армейцев признал, что игра получилась нервная:

- Сложный поединок. Иногда элементарно эмоций не хватало. Но парни показали характер, волю, за что были вознаграждены в третьем периоде, когда реализовали большинство. Просто молодцы!

Армейцы играют уже пятый матч против ТОП-соперников. Что самое сложное на таких отрезках?

Игорь Никитин: Нюансов много, но самое главное - игровая дисциплина, которая позволяет всем игрокам получать равномерную нагрузку, что важно в таких затяжных сериях.

Игорь Никитин: Большинство - не конвейер на заводе, и в каждом розыгрыше есть множество нюансов

Киселевич вышел на розыгрыш большинства и решил исход матча. Это был расчет?

Игорь Никитин: Да, потому что видели - он свежее остальных защитников. Вообще же, большинство складывается из мелочей: это точные броски, это помеха вратарю, это подборы. Большинство - не конвейер на заводе, и в каждом розыгрыше есть множество нюансов.

Еще один столичный клуб - "Спартак" - добился победы над минским "Динамо" - 3:0.

Во втором периоде у "красно-белых" точными бросками отметились Лукаш Радил и Йори Лехтеря.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Окончательный счет встречи установил все тот же Радил.

Эта победа вывела "Спартак" на восьмое место Запада с 15 очками.

Тем временем в КХЛ назвали лучших игроков по итогам седьмой недели регулярного первенства.

Среди вратарей лауреатом стал Йони Ортио из "Барыса". Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,32.

Лучшим защитником признан Лоуренс Пилут ("Трактор"), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся двумя результативными передачами.

Среди нападающих не было равных игроку магнитогорского "Металлурга" Андрею Чибисову. На счету форварда ассистентский дубль в игре против "Нефтехимика". Чибисов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2).

Наконец, лучшим новичком признан вратарь Амир Мифтахов ("Ак Барс"), одержавший вместе с командой победу "на ноль" в матче против "Амура", ставшую для 20-летнего голкипера казанского клуба первой в КХЛ.

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