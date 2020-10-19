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Дешево не будет. Названа стоимость ремонта iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
19.10.2020,  
16:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Официальная гарантия от Apple не распространяется на механические повреждения, поэтому чинить наиболее чувствительную часть iPhone - экран - пользователям придется за свой счет.

Фото: istock

Исключение будет сделано для обладателей расширенной гарантии AppleCare+, которая действует два года и покрывает замену разбитого экрана iPhone 12 / 12 Pro.

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Если же такой подписки у пользователя нет, то ему понадобится оплатить работу сервисного центра по замене и стоимость самой запчасти. В США она составляет 279 долларов, или около 21700 рублей.

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