Дешево не будет. Названа стоимость ремонта iPhone 12

Официальная гарантия от Apple не распространяется на механические повреждения, поэтому чинить наиболее чувствительную часть iPhone - экран - пользователям придется за свой счет.

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Исключение будет сделано для обладателей расширенной гарантии AppleCare+, которая действует два года и покрывает замену разбитого экрана iPhone 12 / 12 Pro.

Если же такой подписки у пользователя нет, то ему понадобится оплатить работу сервисного центра по замене и стоимость самой запчасти. В США она составляет 279 долларов, или около 21700 рублей.