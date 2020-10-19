Детей запретят кормить макаронами по-флотски и глазуньей

Новости

В Петербурге ресторанам запретят работать по ночам из-за COVID-19 20:55
Вакцину от СOVID-19 "Спутник V" будут поставлять в Перу и Аргентину 20:05
Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви 19:34
Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона 19:19
Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок 19:05
Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры 19:04
В Оренбуржье казаки открыли памятник "победителю Чапаева" 19:00
СК РФ возбудил дело против турецкой компании 18:59
Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов 18:49
В Петербурге четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом 18:31
В следственных изоляторах Москвы прекратили прием новых заключенных 18:26
Под Тулой воспитательница детсада кормила ребенка силой 18:20
Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ 18:15
Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы 18:02
На уроках физкультуры появятся программы дзюдо и регби 17:58
Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей 17:55
В Петербурге из зала суда освободили женщину, расчленившую соседа 17:48
Хуснуллин: Благодаря программе "Стимул" возводится 7 млн кв.м жилья 17:44
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО 17:43
Госдума рассмотрит поправки президента по Конституции 21 октября 17:37
На стадионе в Варшаве развернут госпиталь для больных коронавирусом 17:21
В Росприроднадзоре заявили об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ 16:59
27 вывезенных из Сирии детей переданы в семьи 16:54
Ушел из жизни бывший вокалист и басист группы King Crimson 16:41
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 20:51
Рубрика: Общество

Котлета с историей

Детей запретят кормить макаронами по-флотски и глазуньей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Из меню школьных столовых исчезнут торты и пирожные, а также макароны по-флотски, глазунья, окрошка и кое-что другое.
К качеству обедов в школах будут предъявляться особые требования. Продукты "второй свежести" не пройдут. Фото: Владимир Аносов/РГ К качеству обедов в школах будут предъявляться особые требования. Продукты "второй свежести" не пройдут. Фото: Владимир Аносов/РГ
К качеству обедов в школах будут предъявляться особые требования. Продукты "второй свежести" не пройдут. Фото: Владимир Аносов/РГ

Запретные для детей блюда прописаны в проекте Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Родители смогут отправить предложения по горячему питанию для школьников

Побаловать ребенка дома яичницей никто не запретит. Но в школах, детских лагерях и больницах, и везде, где организуют групповое питание детей, на кухне будет действовать стоп-лист. В числе прочего не поставят на стол ребенку квас, картофельные чипсы, кетчупы.

Прописаны также правила и для взрослой кухни: ресторанов, питания на борту самолета, организации кофе-брейков и т.п. Например, при кейтеринге - угощении на каком-то мероприятии - горячие блюда должны храниться не более трех часов, включая время перевозки. Так что на фуршете после какой-либо конференции должны угощать лишь тем, что только что вышло из печи.

Проект подготовлен в рамках "регуляторной гильотины". В целом планируется отменить несколько документов с требованиями Санэпиднадзора к предприятиям общественного питания. Вместо него предлагается принять единый документ.

"Сегодня ведется большая работа по отмене стандартов, вводящих большое количество требований для бизнеса. Одной из самых проблемных зон для предпринимателей всегда были санитарные нормы. Необходимость таких требований и контроля не вызывает сомнений, однако их избыточность создавала почву для коррупции и произвола", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ни в дорогом ресторане, ни в рабочей столовой не должно быть вчерашних котлет. Если что-то не продано, подавать это на следующий день запрещено

Инициатива была рассмотрена на недавнем заседании подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных функций при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Предлагается установить более простые и ясные правила для бизнеса. Например, разработан проект единых санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, на смену более чем двум десяткам документов придет один.

"В то же время предлагаемые нормы обеспечат защиту здоровья граждан при пользовании услугами предприятий общественного питания", - подчеркивает Владимир Груздев.

Например, работников пищеблока должны каждый день осматривать ответственные лица: нет ли на коже человека гнойников или признаков инфекционных заболеваний. Также работники кухни будут обязаны сообщать, если кто-то из живущих под одной крышей с ними родственников подхватил кишечную инфекцию.

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант

Если какое-то уже приготовленное блюдо не удалось продать, поварам придется смириться с этим. Запрещено что-то замораживать и оставлять на следующий день. Так что и в ресторане, и в рабочей столовой не должно быть вчерашних котлет.

Если в составе блюда есть какие-то аллергены, официанты или работники на раздаче в столовой должны предупреждать клиента. Впрочем, информация об опасности может быть доведена и другим образом. Например, с помощью примечаний в меню. Или плакатов на стенах.

А курьеры, которые доставляют по заказу еду, должны иметь при себе медицинские книжки с отметками о результатах медосмотра и гигиенической аттестации.

"Над документом ведется тщательная работа, причем учитывается и опыт, полученный в ходе пандемии, - подчеркнул председатель правления АЮР. - С помощью установленных норм и государственного контроля необходимо добиться, чтобы везде - в ресторанах, на борту самолетов, в школах - мы могли быть уверены в качестве питания".

Общество Семья и дети Административное законодательство

Главное сегодня

Мишустин: Экономика РФ прошла первую фазу пандемии лучше многих стран
Роспотребнадзор: В России нет новых мутаций коронавируса
Выплаты на детей без подачи заявлений продлят до 1 марта 2021 года
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах