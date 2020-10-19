Детей запретят кормить макаронами по-флотски и глазуньей

Из меню школьных столовых исчезнут торты и пирожные, а также макароны по-флотски, глазунья, окрошка и кое-что другое.

К качеству обедов в школах будут предъявляться особые требования. Продукты "второй свежести" не пройдут. Фото: Владимир Аносов/РГ

Запретные для детей блюда прописаны в проекте Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

Побаловать ребенка дома яичницей никто не запретит. Но в школах, детских лагерях и больницах, и везде, где организуют групповое питание детей, на кухне будет действовать стоп-лист. В числе прочего не поставят на стол ребенку квас, картофельные чипсы, кетчупы.

Прописаны также правила и для взрослой кухни: ресторанов, питания на борту самолета, организации кофе-брейков и т.п. Например, при кейтеринге - угощении на каком-то мероприятии - горячие блюда должны храниться не более трех часов, включая время перевозки. Так что на фуршете после какой-либо конференции должны угощать лишь тем, что только что вышло из печи.

Проект подготовлен в рамках "регуляторной гильотины". В целом планируется отменить несколько документов с требованиями Санэпиднадзора к предприятиям общественного питания. Вместо него предлагается принять единый документ.

"Сегодня ведется большая работа по отмене стандартов, вводящих большое количество требований для бизнеса. Одной из самых проблемных зон для предпринимателей всегда были санитарные нормы. Необходимость таких требований и контроля не вызывает сомнений, однако их избыточность создавала почву для коррупции и произвола", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ни в дорогом ресторане, ни в рабочей столовой не должно быть вчерашних котлет. Если что-то не продано, подавать это на следующий день запрещено

Инициатива была рассмотрена на недавнем заседании подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных функций при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Предлагается установить более простые и ясные правила для бизнеса. Например, разработан проект единых санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, на смену более чем двум десяткам документов придет один.

"В то же время предлагаемые нормы обеспечат защиту здоровья граждан при пользовании услугами предприятий общественного питания", - подчеркивает Владимир Груздев.

Например, работников пищеблока должны каждый день осматривать ответственные лица: нет ли на коже человека гнойников или признаков инфекционных заболеваний. Также работники кухни будут обязаны сообщать, если кто-то из живущих под одной крышей с ними родственников подхватил кишечную инфекцию.

Если какое-то уже приготовленное блюдо не удалось продать, поварам придется смириться с этим. Запрещено что-то замораживать и оставлять на следующий день. Так что и в ресторане, и в рабочей столовой не должно быть вчерашних котлет.

Если в составе блюда есть какие-то аллергены, официанты или работники на раздаче в столовой должны предупреждать клиента. Впрочем, информация об опасности может быть доведена и другим образом. Например, с помощью примечаний в меню. Или плакатов на стенах.

А курьеры, которые доставляют по заказу еду, должны иметь при себе медицинские книжки с отметками о результатах медосмотра и гигиенической аттестации.

"Над документом ведется тщательная работа, причем учитывается и опыт, полученный в ходе пандемии, - подчеркнул председатель правления АЮР. - С помощью установленных норм и государственного контроля необходимо добиться, чтобы везде - в ресторанах, на борту самолетов, в школах - мы могли быть уверены в качестве питания".