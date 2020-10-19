Эксперты Distant & Digital: сезон киберохоты на большие данные в полном разгаре

Киберпреступность растет сегодня с невероятной скоростью и активно атакует практически все сферы глобальной экономики. Прогнозируемый ущерб от действий хакеров уже в следующем году может достичь около 6 трлн долларов. Эта цифра превышает суммарную капитализацию Apple, Amazon и Google - самых дорогих мировых брендов.

IT-специалисты 84% американских компаний считают, что для организации массированных кибератак и создания электронных отмычек злоумышленники уже используют технологии анализа больших данных и искусственного интеллекта.

С озвучки такой вот неутешительной для цивилизованного мира статистики начала свою работу сессия "Большие данные & киберпреступления", которая прошла в рамках трека "Защищай" на полях международной онлайн-конференции Distant & Digital. Ее модератором выступил Александр Лазаренко, лектор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Спикерами дискуссии стали генеральный директор Института прикладной математики и информатики Наталья Полковникова, основатель и директор компании "Антифишинг" Сергей Волдохин, заместитель гендиректора по направлению интеллектуальной защиты бренда компании Group-IB Андрей Бусаргин и управляющий партнер юридической компании "Рафиков и партнеры" Рустам Рафиков.

В ходе сессии эксперты поделились секретами профессионального мастерства в противодействии хакерской методике использования Big Data, которая применяется для слежения за конкурентами и выявления технологических трендов развития IP. Оказывается, электронные пираты берут на вооружение не только самые современные технологии, но и активно наживаются на человеческих пристрастиях, призывая в "подельники" самые известные и авторитетные бренды.

Наталья Полковникова, в частности, отметила, что, вне всякого сомнения, кибербезопасность - одна из ключевых проблем современного общества. По ее словам, первое, что разведка конкурентов может узнать из опубликованных патентов, - это фамилии ученых, изобретателей и разработчиков. Это позволит вычислить сформированные в компании технологические кластеры и научно-исследовательские коллаборации.

"Злоумышленникам не обязательно взламывать защитные системы, чтобы украсть корпоративные секреты. На первый взгляд, кажется, у вас полный порядок: все ключи зашифрованы, вы проверили, что сотрудники не пишут пароли от сложных электронных систем на бумажках и не приклеивают их на мониторы компьютеров рядом с рабочим местом. Вы знаете, что все секретные материалы хранятся в "сетке", которая защищена от внешнего воздействия. Но на самом деле даже в той информации, которую сотрудники вашей компании публикуют в соцсетях и указывают в таких документах, как патенты, очень многое говорит о том, чем компания занимается на самом деле. Все это делается с целью конкурентной разведки, шпионажа, а порой и просто для переманивания ваших сотрудников, - рассказывает Наталья Полковникова. - Кибершпионы могут узнать, кто занимается перспективными технологиями, продуктовыми линейками. Большие данные, таким образом, позволяют, с одной стороны, мониторить действия конкурентов, а с другой - увидеть, что вы сами "демонстрируете" внешнему миру, и управлять этой информацией".

Не нужно забывать и о том, что злоумышленники активно анализируют социальные сети. Данная технология, как отмечают эксперты, уже давно взята хакерами на вооружение: при помощи достаточно сложного математического анализа они вычленяют заинтересовавшие их персоналии и исследуют психологический портрет пользователя с целью понять, на какие "рычажки" надавить, чтобы атаки с применением социальной инженерии стали наиболее точными.

"За последние три года наша команда проанализировала достаточно много материалов. Еженедельно мы публикуем дайджест "Цифровые атаки на людей через бренды: технологии + психология", в котором рассказываем о новых методах фишинга и цифровых атаках на людей через популярные бренды. Сами бренды тоже могут стать жертвами кибератак. В таком случае речь идет не только об ущербе репутации, но и об убытке их собственной инфраструктуре и клиентам", - рассказывает Сергей Волдохин.

"Киберпреступлением года" в этом сегменте СМИ назвали мощнейшую хакерскую атаку с шифрованием данных в отношении компании Garmin - известного американского производителя профессионального GPS-оборудования и спортивных смарт-часов. Пираты вывели из строя сайт компании, колл-центр, облачные сервисы синхронизации данных - критически важный инструмент для пилотов-любителей - и даже производственные линии Garmin. В общей сложности посредством своей вирусной программы они несколько суток удерживали компанию в заложниках, требуя выкуп в 10 млн долларов.

"Есть и другие "пиратские" методики, - продолжает Сергей Волдохин. - Например, злоумышленники присылают письмо в компанию на чей-то уже "скомпрометированный" электронный адрес внутри организации. В письмо вложен файл, и в нем нужно отключить защищенный режим. Что делают мошенники, чтобы пользователь, получивший письмо, выполнил это? Они представляются специалистами корпорации Microsoft и предписывают получателю исполнить все последующие действия так, как будто бы это сам офис бренда Microsoft Office Word говорит, что надо отключить защищенный режим. И это только один из примеров использования известных брендов".

Ну и как здесь не вспомнить подобную и очень поучительную историю, связанную с пандемией коронавирусной инфекции и мошенничеством на эту злободневную тему. По словам эксперта, оно заключалось в том, что преступники использовали даже не какой-то конкретный бренд антивируса, а просто абстрактное понятие антивирусного продукта - Corona Antivirus - Worid`s best protection:

"Сама идея защититься от коронавируса при помощи программного антивируса - это очевидный абсурд. Однако логическое мышление у отдельных пользователей, видимо, в тот момент не сработало: они скачивали "авторитетный", с их точки зрения, продукт и собственноручно запускали вредоносную программу на своем персональном устройстве".

Продолжая пиратско-"ковидную" тему, можно припомнить, как многим россиянам приходила электронная рассылка о том, что им полагается денежная компенсация. Там же указывалось, что в 2020 году уже выплачено соотечественникам в общей сложности около 40 млн рублей. Теперь, мол, дело за вами, надо лишь кликнуть серую плашку с надписью: "Получить компенсацию".

"Можно было, даже не особо вглядываясь в присланный баннер, увидеть, что там все знакомо: присутствует государственный флаг Российской Федерации, а также логотип, очень похожий на "Госуслуги" - знак официального интернет-портала государственных услуг, да еще какой-то фонд обещает денег, - рассказывает директор "Антифишинга". - То есть использованы знакомые бренды и символы. Зачем это нужно? Чтобы присланная информация выглядела авторитетно, а человек сразу же захотел нажать заветную кнопку и в один клик получить компенсацию. В результате все заканчивалось просьбой мошенников предварительно заплатить им "небольшую комиссию"".

В августе нынешнего года злоумышленники атаковали отечественные банки под видом журналистов с использованием бренда РБК. Хакеры из группировки TinyScouts отправляли письма с предупреждением о второй волне COVID-19. Сотрудникам финансовых учреждений также предлагалось дать интервью, но вместо вопросов для интервью финансисты получали вредоносное ПО.

"РБК - авторитетный бренд. Его знают многие. Разумеется, когда такое издание хочет получить интервью у банка, то его сотрудники более склонны открыть присланную корреспонденцию и перейти по указанным ссылкам", - отмечает Сергей Волдохин.

Поэтому, по его словам, людей надо обучать, давать им знания, надо приводить им в пример обстоятельства, в которых они могут оказаться:

"Обязательным этапом должна стать тренировка навыков у сотрудников, создание ситуаций, похожих на те, о которых мы говорили сейчас, - мы это называем "имитированные атаки", и в таких ситуациях, в этих атаках важно тренировать людей, измеряя и тренируя их навыки. Помните, что грамотные сотрудники и клиенты - это ваша лучшая защита. Обучайте и тренируйте своих людей. Но это не должно стать неким одноразовым проектом - реализовали и забыли. Нет. Нужно постоянное обучение, регулярная проверка знаний и обязательная непрерывная тренировка навыков людей в ситуациях, максимально приближенных к реальным".

По словам Александра Лазаренко, на фишинг стоит обращать самое пристальное внимание:

"Умение отличать фишинговые письма от обычных в перспективе может принести довольно большую выручку в виде экономии на услугах компании, которая будет вам помогать разбираться с последствиями пиратских атак. По мнению компании Google, фишинговое письмо - это, пожалуй, самая опасная уловка".

В начале нынешнего года Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую многоступенчатую мошенническую схему, получившую с легкой руки сотрудников Group-IB Brand Protection наименование "Кроличья нора". Как и Алису, бегущую за Белым Кроликом в сказке Льюиса Кэрролла, злоумышленники ведут своих жертв с ресурса на ресурс, похищая у них персональную информацию, данные банковских карт или деньги.

По словам Андрея Бусаргина, после снижения в 2019 году ущерба от финансового фишинга мошенничество с использованием приемов социальной инженерии вышло на первое место в России по степени распространения угрозы. Наряду с телефонными аферами - вишингом - особой популярностью у интернет-мошенников весь прошлый и нынешний год пользуется "Кроличья нора". Отдельные части схемы, например фейковые интернет-опросы, появились около двух лет назад, однако со временем интернет-афера усложнялась и масштабировалась и в итоге стала многоступенчатой и защищенной от детектирования.

""Кроличья нора" разделена на две части и несколько ресурсов для того, чтобы генерировать как можно больше трафика "звездными" именами и брендами и при этом усложнить поиск и блокировку ресурсов, на которых происходит сама кража денег, - отмечает представитель Group-IB. - При этом блокировка одних только фейковых страниц и аккаунтов напоминает бой с гидрой - на месте заблокированных появляются новые. Понимая, как работает схема, мы видим, как перемещается по сайтам пользователь и блокируем обе части схемы - только так можно эффективно бороться с этим типом мошенничества".

В заключительной части сессии "Большие данные & киберпреступления" Рустам Рафиков рассказал об юридических аспектах, связанных с большими данными. По его словам, сегодня основная проблема регулирования данных по сути заключается в том, что есть множество юрисдикций, поэтому необязательно иметь определенный юридический адрес:

"Вы с такой же легкостью можете находиться на каких-нибудь островах и вести оттуда свой бизнес по всему миру, чем мошенники активно пользуются. Они, прежде всего, защищаются от преследования, таким образом заметая свои следы, и используют те выгоды, которые предоставляют разные юрисдикции".

Эксперт отметил, что существует несколько мировых подходов по регулированию персональных данных. Например, европейский - он самый жесткий. И большие данные частично попадают под его регулирование со всеми правилами General Data Protection Regulation (GDPR) - общего регламента по защите данных, значительно повысившего степень защиты персональных данных в Евросоюзе и за его пределами, потому что в ЕС уважают волеизъявление физического лица, там необходимо его согласие на обработку данных.

"Российский подход немного схож с GDPR. Мы также ратифицировали конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и, соответственно, более-менее придерживаемся такой же линии по защите данных, - подчеркивает юрист. - Но следует сказать, что на сегодняшний день в российском законодательстве пока что нет такого понятия, как "большие данные". В связи с этим непонятно, каким образом регулировать их. Соответственно, идут споры. Есть также иные подходы - американский, китайский: там более мягкое отношение к регулированию больших данных и, собственно, персональных данных. Их "национальная" особенность объясняется тем, что крупные державы, которые имеют внушительный экономический потенциал, стараются не считаться с другими странами и юрисдикциями, поэтому и устанавливают свои правила на уровне собственного государства".

Международная онлайн-конференция Distant & Digital прошла в Москве 8-9 октября 2020 года. Организаторами конференции выступили: Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в том числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии стали Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.