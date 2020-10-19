Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ

Научный совет при Совете безопасности России предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель аппарата Совбеза России Евгений Аношин.

По его словам, эти угрозы связаны с распространением новых вирусных инфекций, и в том числе с созданием искусственных вирусов. Кроме того эксперты Совбеза обсудили цели, задачи и основные направления деятельности по защите населения от этих угроз. На заседании также было подчеркнуто, что пандемия COVID-19 и вынужденные меры по сдерживанию ее распространения, обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. По мнению членов научного совета, события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами. Кроме того, они рекомендовали, продолжить дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций.

Эксперты Совбеза также предложили разработать дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с возможностью совершения терактов с использованием патогенных биологических агентов.