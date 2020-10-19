Экзит-поллы: На выборах в Боливии побеждает сторонник Эво Моралеса

На выборах главы государства в Боливии побеждает Луис Арсе, представляющий партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму". Согласно экзит-поллам, он набирает 52,4 процента голосов избирателей.

Его главный противник - Карлос Меса, выдвинутый в кандидаты в президенты от коалиции правых сил "Гражданское сообщество" - получает 31,5 процента голосов. Как и прогнозировали эксперты, он не смог составить конкуренцию ставленнику Моралеса из-за того, что часть электората переманил еще один представитель правых, правда, придерживающийся более радикальных взглядов, Луис Фернандо Камачо. Его поддержали около 14 процентов избирателей. Остальные кандидаты значительно отстали от лидеров.

Как напоминает испанская газета El Mundo, эти итоги голосования не являются официальными, избирком отказался от обнародования предварительных результатов выборов, через 48 часов он опубликует сразу окончательные. Как отметили в Высшем избирательном трибунале, подсчет голосов будет вестись медленно, чтобы не допустить никаких ошибок.

Стоит отметить, что в Боливии для победы в первом туре не обязательно получить 51 процент голосов, достаточно набрать 40 процентов голосов при условии, что разрыв с ближайшим соперником составит не менее 10 пунктов. Опросы показывают, что Арсе соответствует всем условиям, чтобы стать новым президентом Боливии.

Моралес, при котором Арсе был министром экономики (кстати, именно он считается автором боливийского экономического чуда) и который избрал его своим преемником, уже направил тому свои поздравления. Он также отметил победу на проводившихся параллельно парламентских выборах его партии "Движение к социализму" (данные по палате представителей еще не известны, но в сенате партия Моралеса получает абсолютное большинство - 19 из 36 мест).

Как заявил сам Арсе, он намерен создать правительство национального единства, которое устроит всех боливийцев. "Мы восстановили демократию и вновь обрели надежду", - отметил он, добавив, что учтет допущенные в прошлом ошибки.