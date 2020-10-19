"ЕР" готовит поправку в бюджет о средствах на патриотическое воспитание

Представители "Единой России" рассказали на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о готовящихся поправках ко второму чтению нового бюджета на трехлетку. В частности, речь шла о финансировании программ патриотического воспитания в школах и вузах. А приоритетом и глава кабмина, и его собеседники назвали социальное направление.

Рассмотрение нового бюджета на три года стало темой рабочей встречи Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России", вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

"Хочу поблагодарить за активную работу над проектом бюджета всех членов фракции "Единая Россия", - заявил глава кабмина. - Вы провели огромную работу, встречались с членами правительства, с вице-премьерами, закончили нулевой цикл, фактически обсудили огромное количество вопросов, которое на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы".

Собеседники премьер-министра рассказали о главных направлениях как для партии, так и для ее фракции в Госдуме при работе над документом.

Как подчеркнул Андрей Турчак, последние три месяца шла тесная работа с каждым профильным министерством. "Бюджет получился сбалансированным, - считает он. - И что самое главное - социально направленным". Секретарь генсовета напомнил, что самая главная задача - благополучие граждан. И в подготовленном кабмином документе, по его словам, были учтены предложения, с которыми выходила "ЕР" - в части создания комфортной городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры и спорта - в первую очередь на селе.

Турчак выделил несколько направлений для дальнейшей проработки - в частности, увеличение финансирования строительства и реконструкции сельских домов культуры. Это важно, ведь речь о "центрах жизни на селе, притяжения людей", напомнил сенатор.

"Отдельно обсуждаем увеличение финансирования на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", - продолжил Турчак. Он пояснил, что речь также о спортивных площадках. "Это очень востребовано, - сказал представитель "ЕР".

Андрей Исаев напомнил премьер-министру его собственное заявление о том, что "проект бюджета - это закон не о цифрах, а о людях". По его словам, основные социальные проблемы в бюджете действительно решены. Например, речь о болезненной теме для регионов - обеспечении детей-сирот жильем. "Несмотря на то, что средства ограничены, вы нашли возможность из резервного фонда правительства увеличить финансирование, потому что регионы без федеральной помощи не справились бы с этой серьезной проблемой", - поблагодарил Исаев.

Кроме того, он отметил рост финансирования лекарственного обеспечения за счет государства. В некоторых СМИ, отметил депутат, сообщалось, что якобы предполагается сократить средства, однако "это абсолютная неправда". И в Госдуме уверены, что деньги на лечение орфанных (редких) заболеваний, онкологических сердечно-сосудистых предусмотрены.

Перед вторым чтением предстоит большая работа, предупредил парламентарий. Так, речь пойдет о трансферах регионам. Во внесенном бюджете уже распределено 1,3 трлн рублей, а по поводу еще 1,5 трлн рублей только предстоит принять решения. Это социально-чувствительные темы, объяснил Исаев, - речь о дотациях на зарплаты работникам бюджетной сферы, выплате средств на пособия на детей от 3 до 7 лет, финансирование горячего питания для школьников, а также доплаты классным руководителям и создание новых мест в школах. "Мы готовы в этом активно участвовать, чтобы распределение по субъектам Федерации было справедливым, учитывало реальное положение регионов и чтобы средства были целевым образом израсходованы", - подчеркнул депутат.

Исаев назвал еще одну тему, которая требует финансового решения. В этом году по инициативе президента был принят закон, который предусматривает введение воспитательной работы в школах и вузах. Однако необходимы средства для реализации. "Единая Россия", рассказал он, хочет подготовить поправку в бюджет, которая обеспечила бы финансирование программ патриотического воспитания.

Для депутатов от "ЕР" наиболее важными, кроме того, являются такие направления как устойчивое развитие сельских территорий и дорожной сети.

"Мы понимаем, что ситуация непростая как в России, так и во всем мире, - резюмировал зампред фракции. - Всех проблем решить не удастся. Поэтому целесообразно сосредоточиться на главном.

Главное для нас - это неуклонное исполнение всех социальных обязательств государства, включая новые - возникшие в этом году. Все это в бюджете гарантировано".

22 октября "единороссы" встретятся с главой Минфина Антоном Силуановым и примут официальное решение о голосовании по проекту бюджета, сообщил также Исаев. А после рассмотрения проекта в первом чтении депутаты будут обсуждать этот вопрос с населением в ходе региональной недели - обосновывать распределение бюджетных средств и собирать замечания. При этом работа над бюджетом не закончится и после его принятия в третьем чтении. "В рамках трехсторонней комиссии будем отслеживать реализации, корректировать, если увидим, что средства расходуются неэффективно, - сказал Исаев. - И перераспределять туда, где они будут реально работать в пользу людей".

"Я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход", - отреагировал на выступления глава правительства. Он согласился, что приоритетом должно стать безусловное выполнение всех социальных обязательств. По словам премьер-министра, "Единую Россию" отличает "ответственность, увязанная с возможностями". Он выразил надежду, что по всем вопросам, поднятым на встрече, удастся найти решения.