Пандемия в странах ЕС набирает обороты, а власти принимают все новые меры по ограничению общественной жизни. Последние новости - в обзоре корреспондентов "Российской газеты".

В итальянской деревушке Нортоше всего два жителя - 82-летний Джованни Карилли (слева) и 74-летний Джампьеро Нобили. Но оба дисциплинированно соблюдают требования властей: когда встречаются, они обязательно надевают маски и держат соцдистанцию. "Если есть правила, необходимо соблюдать их как ради себя, так и ради других. Это дело принципа", - уверен Нобили. Фото: @viajes_solesta / instagram.com

Франция: Врачи не выдерживают

В Пятой Республике за неделю с 5 по 11 октября выявили на 53 процента больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее, а в выходные вновь обновились рекорды по заболеваемости: за сутки инфицированных прибавилось более чем на 32 тысячи. В Париже и других крупных городах начал действовать комендантский час, но эффект от этих мер проявится не сразу. Пока же измотанные борьбой с вирусом врачи и медсестры по всей стране начали выходить на улицы. В четверг в Париже несколько сотен протестующих собрались под окнами министерства здравоохранения, пишет издание La Provence. В Ренне и Безансоне в демонстрации приняли участие порядка 200-300 человек. Лозунг на всех один: мы устали, нам не хватает рук. "Мое тело отказывается мне служить. Голова не работает, концентрируюсь с трудом. На моих глазах заболевали мои коллеги. А теперь правительство говорит: "Вы должны снова вернуться на передовую, потому что мы вам доверяем". Только на этот раз без меня", - сказал в эфире телеканала Euronews участник манифестации. "Я на это не подписывалась! ... мы не можем больше терпеть давление, сверхурочные часы, за которые нам не платят", - рассказала газете Le Parisien медсестра по имени Софи. Не утешает даже подготовленная финансовая помощь от властей, которые пообещали выплатить медработникам по 110-200 евро за каждый день отмененного отпуска и всем, кроме врачей, увеличить зарплату на 183 евро в месяц. "Этого недостаточно!" - посетовала Софи.

Великобритания: Пир во время "короны"

В Великобритании заработала система региональных ограничений, введенная правительством Бориса Джонсона, согласно которой жесткость карантинных мер в конкретном районе зависит от уровня заболеваемости. Но не всем регионам Соединенного Королевства диктуемые правительством правила пришлись по душе. Так, власти планируют перевести Большой Манчестер в разряд зоны с очень высоким уровнем коронавирусной тревоги, где членам разных семей нельзя встречаться ни на улице, ни в помещении, в составе до шести человек можно собираться только в парках и на пляже, все пабы и бары должны будут закрыться, если в них нельзя заказать помимо выпивки еще и полноценные блюда, а людям настоятельно рекомендовано не покидать обозначенную зону. Манчестерские власти уже потребовали от Лондона финансовую помощь и заявили: без нее высокий уровень тревоги просто доконает людей, которые рискуют потерять работу или оказаться на грани нервного срыва из-за очередных ограничений.

Некоторые же откровенно игнорируют все предписания. Штраф в 10 тысяч фунтов (примерно один миллион рублей) грозит организатору свадьбы на западе Лондона, на которую пришли более сотни человек. Прибывшие туда правоохранители обнаружили веселящихся гостей без масок и малейшего намека на соблюдение социальной дистанции, пишет газета The Daily Telegraph. В итоге нарушителей толпой вывели с места проведения празднества. Напомним, что сейчас в некоторых районах Альбиона, где масштабы распространения COVID-19 вызывают особую тревогу, свадьбы запрещены. Но и там, где их проводить можно, число гостей не должно превышать 15 человек в Англии, 20 - в Шотландии, 25 - в Северной Ирландии и 30 - в Уэльсе.

Германия: Суд против

Берлине, где вот уже неделю действует комендантский час, столичный административный суд внезапно встал на сторону одиннадцати трактирщиков, подавших коллективную жалобу на решение сената. Как пишет портал berlin.de, судья счел незаконным требование властей, чтобы питейные заведения, продающие алкоголь, оставались закрытыми с 11 вечера до 6 утра.

При этом столичная Фемида оставила в силе запрет на ночную продажу спиртного. Посетители питейных заведений, оспоривших комендантский час, смогут по-прежнему собираться у барной стойки, правда, уже за чашкой чая. В полиции признают, что теперь им будет гораздо сложнее контролировать ситуацию. "Поди проверь, что там в стакане у гостя - томатный сок или "Кровавая Мэри", - сокрушаются стражи порядка. Впрочем, решение суда, отменившего комендантский час в столице, пока не окончательно - правительство столичного региона готовит на него апелляцию.

Польша: Ученики уходят на дистанционку

Власти Польши, где суточный показатель заражения "короной" подскочил на 24 процента, попросили граждан по возможности посидеть дома. Как передает Euronews, с этой субботы Варшава и еще несколько городов объявлены "красной зоной". Местные школы переводятся на дистанционное обучение (то, чего изо всех сил пока стремятся избежать немцы), под запрет попадают массовые вечеринки, включая свадебные торжества. Вводятся ограничения на посещения общественных мест, в том числе костелов.

Италия: Школы перевели на гибридное расписание

Жесткие меры введены и на севере Италии, в Ломбардии, откуда в феврале началось распространении вируса по Апеннинам. Есть повод для беспокойства: в сутки здесь начали выявлять по 2 тысячи с лишним заболевших, больницы вновь переполнены. Власти запретили все контактные виды спорта, закрыли игровые клубы бинго и тоже ограничили работу баров. Начиная с шести вечера, сидеть в них можно только за отдельными столиками, спиртное на вынос не продадут. Местным школам рекомендовано перейти на "гибридное расписание".

Далеко не все европейцы дисциплинированно выполняют санитарные рекомендации, а потому власти идут на более жесткие ограничения и штрафы

Черногория: Впереди Европы всей

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Европе сложилась в Черногории. Об этом сообщает местный портал Vijesti со ссылкой на европейские статистические центры. В воскресенье черногорские СМИ вышли примерно с одинаковыми заголовками: "Чемпионы по количеству заболевших". В стране с начала пандемии зарегистрировано 2385 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, что является наихудшим показателем в Старом Свете. По оценкам экспертов, ухудшение эпидемиологической обстановки произошло из-за того, что в преддверии парламентских выборов, состоявшихся 30 августа, находившаяся у власти Демократическая партия социалистов Мило Джукановича поспешила объявить страну "зоной, свободной от коронавируса", открыв границы для туристов, в том числе и для россиян.

США: Горят на удаленке

Большинство сотрудников расположенных в американской Силиконовой долине высокотехнологичных компаний заявили о том, что устают на удаленной работе больше, чем в офисе. Несмотря на отсутствие необходимости ежедневно добираться до места работы на общественном транспорте, стресса от выполнения трудовых обязанностей на удаленке не только не стало меньше, но и прибавилось. Как сообщает портал Business Insider со ссылкой на данные анонимного опроса приложения Blind, более двух третей (68%) опрошенных сотрудников ведущих американских IT-компаний чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии COVID-19. При этом среди работников Facebook и Google доля устающих особенно высока и составляет от 79 до 81 процента. Их "выгорание" связано с увеличением продолжительности рабочего дня, трудностей найти баланс между работой и личной жизнью и усталостью от видеочатов. Сообщается, что в опросе Blind участвовали более 3 тысяч сотрудников Amazon, Microsoft, Google и Facebook и других хайтек компаний.

Личное мнение

Отложим устрицы "на после"

Николай Долгополов:

- В последние несколько дней, когда кривая заболевших по Москве с Питером, стране, миру и Европе снова полезла вверх, что-то в тревожных сводках о ковиде стало меня раздражающе задевать. Да: постоянные сообщения о возможном закрытии переполненных и сегодня питейных заведений, о новых убытках парижских и наших рестораторов. "Отрасль может сильно пострадать, если...".

И мне жалко. Столько пооткрывали хороших ресторанов, такое количество уютных кафешек и пабов расплодилось. А теперь вот вложенные деньги будут потеряны. И посидеть-погудеть будет негде. Караул?

Если и SOS, то не по тому поводу. Послушайте, о ком и о чем мы печемся? О том, что закроются ночные пабы и рестораторы разорятся, успешная и действительно нужная отрасль загнется. И бедным любителям выпить-погулять негде будет опрокинуть стопку, пригубить душистое, насладиться пенным. И как вообще нам остаться наедине с собой без любимых устриц...

Но есть настоящая беда, представьте себе, во много раз пострашнее и возможно-вероятного разорения владельцев так полюбившегося всем нам общепита. Перчатки и маски в пабе ли, ресторане действительно выглядят нонсенсом, установленные правила социального дистанцирования соблюдать даже теоретически сложно. Опасность в воздухе, за каждым столиком и стойкой. И риск не только для тех, кто ничего не боится. Для подавляющего большинства, которое из-за бесшабашности потенциального разносчика инфекции (заразы) меньшинства оказывается прижатым к стенке.

Повторюсь, сочувствую владельцам закрывающихся заведений. Да всем нам, попавшим в небывалую тяжелейшую ситуацию. Лучше банально перетерепеть, переждать, пересидеть дома. А уж потом собраться и устроить такой карнавалище. Но сейчас до этого еще очень далеко. Какой пир во время ковида?