Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G

Евросоюзу нужна стратегия по борьбе с дезинформацией о технологии 5G, заявила группа из 15 стран. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Очевидно, что мы наблюдаем активное распространение движения против 5G по всей Европе, поэтому нам необходимо принять долгосрочный и системный подход к решению данной проблемы", - говорится в совместном заявлении Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Кипра, Эстонии Финляндии, Греции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Словакии, Польши и Швеции.

Например, существует теория о том, что распространение COVID-19 связано с появлением сотовых сетей 5G. Из-за нее подверглись поджогам несколько вышек сотовой связи в 10 европейских странах, а также были совершены нападения на людей, которые занимаются ремонтом и установкой вышек.

При этом 27 европейских стран рассматривают технологию 5G как один из способов восстановления экономики после пандемии: в ЕС очень рассчитывают на внедрение беспилотных автомобилей и проведение онлайн-операций в ближайшие годы.