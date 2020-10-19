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Рубрика: Культура

Лапша покоряет мир

Фирменное блюдо Гуанси-Чжуанского автономного района стало популярным во многих странах
Текст: Ши Жуйпэн, У Ицзюнь, Чэнь Мэйлин
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
Подруга предложила Тхань Тук Чуонг попробовать "кое-что необычное", и 25-летняя вьетнамская девушка из любопытства согласилась. Как ни странно, Чуонг так понравилась китайская рисовая лапша лосыфэнь с острым специфическим запахом, что она попросила добавки. "Но пока я ела лапшу, моя подруга подошла к прилавку и пожаловалась на запах, сказав, что ей трудно дышать".
Лосыфэнь - популярное блюдо в ресторанах городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Фото: Хуан Сяобан / Синьхуа Лосыфэнь - популярное блюдо в ресторанах городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Фото: Хуан Сяобан / Синьхуа
Лосыфэнь - популярное блюдо в ресторанах городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Фото: Хуан Сяобан / Синьхуа

Чуонг, которая учится в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу, говорит, что сразу же полюбила это блюдо и даже купила дома во Вьетнаме лапшу лосыфэнь быстрого приготовления, импортированную из Китая.

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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22-летняя Шэрон Чэнь рассказывает: когда она и ее подруга учились в Ньюкаслском университете на севере Великобритании, у них в общежитии всегда была пара коробок лапши лосыфэнь.

"Я могу есть ее целый день, если меня не остановить", - говорит Чэнь, добавляя, что в Великобритании она часто покупала лосыфэнь в китайских супермаркетах или у компаний-посредников, несмотря на то, что одна упаковка стоила довольно дорого - 50-60 юаней (7,20-8,5 доллара).

Чэнь говорит, что когда вернулась в Китай, ей очень хотелось лапши, но мать не позволяет ей есть лосыфэнь дома из-за ее сильного запаха. "В университете некоторые одногруппники, особенно иностранцы, интересующиеся китайской кухней и азиатской культурой, говорили мне, что им нравится наша лапша", - делится Чэнь.

Лосыфэнь - традиционное блюдо городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Ее варят с маринованными ростками бамбука, сушеной репой, свежими овощами и арахисом в остром бульоне из речных улиток.

В начале марта компания получила так много заказов с платформ электронной торговли, что смогла выполнить их только в мае и июне

Для жителей Лючжоу лосыфэнь когда-то была дешевой уличной едой, но другим людям она была не знакома. Однако с недавнего времени это блюдо искушает вкусовые рецепторы иностранцев и китайцев, которые живут за границей. По данным таможни Лючжоу, с января по июль объем экспорта лосыфэнь увеличился более чем в 16 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 15,3 миллиона юаней.

Только в июле экспортировано лапши на 7,85 миллиона юаней, что превысило общую стоимость ее экспорта с января по июнь. Среди стран-импортеров - Австралия, Канада, США и страны Европы, а также такие новые рынки, как Новая Зеландия, Россия и Сингапур.

Лапшу лосыфэнь варят с маринованными ростками бамбука, сушеной репой, свежими овощами и арахисом в остром бульоне из речных улиток. Фото: Предоставлено China Daily

В этом году посты про лосыфэнь в китайской соцсети Sina Weibo собрали больше миллиарда просмотров. По словам экспертов, такой успех впечатляет, учитывая влияние пандемии коронавируса на сферу общественного питания. Бум электронной торговли, прямые эфиры, лосыфэнь в готовых упаковках и лосыфэнь быстрого приготовления, а также то, что люди стали чаще есть дома - это те факторы, которые способствовали успеху, говорят эксперты.

Заместитель директора торгового управления Лючжоу Цзя Цзяньгун говорит, что экспорт стимулировали и компании, которые дорабатывали рецептуру, чтобы сделать блюдо более похожим на оригинальное и улучшить качество продукта. "Кроме того, за границей пандемия разрушила привычный уклад жизни, и многие люди были вынуждены сидеть дома. Пакетированная рисовая лапша - такая, как лосыфэнь - может удовлетворить спрос на удобную еду".

Когда предприятия заработали в полную силу, объем производства лосыфэнь в Лючжоу почти утроился. Им пришлось нанять больше работников и организовать ночные смены, чтобы удовлетворить возросший спрос, говорит Цзя.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Основатель и председатель пищевой компании Guangxi Luobawang Food Co в Лючжоу Яо Ханьлин говорит, что продажи компании резко выросли с китайского Нового года в конце января, и сейчас они еще только заканчивают производство заказов, размещенных несколько месяцев назад. В начале марта компания получила так много заказов с платформ электронной торговли, что смогла выполнить их только в мае и июне, говорит он. В результате многие покупатели отменили заказы, и нужно было вернуть им более 15 миллионов юаней за месяц. "Это было просто сумасшествие", - говорит Яо.

Заказы продолжали активно поступать в июне и июле, хотя обычно в эти месяцы их не так много. "Этот год особенный", - отмечает Яо.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания оборудовала больше производственных линий. Дневная производительность увеличилась до 280 тысяч упаковок. Для сравнения - в прошлом году компания производила от 80 до 100 тысяч упаковок в сутки. Планируется, что, когда в конце декабря в промышленном парке Ловэй в Лючжоу откроется новая фабрика, суточный выпуск достигнет миллиона упаковок.

Компания экспортирует продукцию почти в 30 стран и регионов, самый крупный ее зарубежный рынок - США. За период с января по июль объем экспорта лапши вырос до 7 миллионов юаней - 90 процентов произведенного продукта уходило за границу. По словам Яо, это произошло благодаря популярности лосыфэнь и тому, что ее стали чаще есть дома.

Чтобы привлечь больше зарубежных покупателей, компания адаптировала рецептуру, добавив в линейку томатный вкус для тех, кто предпочитает его, а также вкус горчицы. Разрабатываются еще несколько вариантов лапши. Однако, по словам Яо, неизменно одно - ростки местного бамбука, которые и придают лосыфэнь знаменитый неповторимый запах. "Мы хотим сохранить уникальность блюда и сделать так, чтобы покупатели запомнили и полюбили его".

В музее лосыфэнь города Лючжоу представлена история производства знаменитой лапши. Фото: Хуан Сяобан / Синьхуа

В 2008 году лосыфэнь внесли в список нематериального культурного наследия Гуанси-Чжуанского автономного района, в 2012 году она появилась в известном документальном сериале о еде "Китай на кончике языка", что ознаменовало ее дебют на международной арене.

В 2014 году в Лючжоу появились первые цеха по производству пакетированной лапши лосыфэнь - до того, как возникли компании, производящие блюдо для удовлетворения спроса, созданного электронной торговлей.

Каждый месяц видеоблогер Ли Цзыци, которая снимает видео о еде, продает на Таобао 4,5 миллиона упаковок лосыфэнь, зарабатывая 60 миллионов юаней, а известный ведущий прямых эфиров Ли Цзяци продал на Таобао 26 тысяч упаковок лапши меньше чем за две минуты.

Старший партнер в консалтинговой компании Roland Berger Чэнь Кэ говорит, что растущее влияние интернет-звезд открывает китайскую еду и культуру регионов для большего числа людей в Китае и за рубежом.

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Новый дизайн упаковок, развитие электронной торговли и логистики и прямые эфиры тоже сыграли свою роль, говорит Чэнь, добавляя, что надежное качество, разумная цена и постпродажное обслуживание - главные компоненты динамики успеха.

По данным консалтинговой компании Askci Consulting Co, общая стоимость лосыфэнь в упаковках возросла с 4 миллиардов юаней до 6,26 миллиарда юаней в прошлом году. Ожидается, что в этом году она превысит 10 миллиардов юаней.

Цзя Цзяньгун говорит: "Лосыфэнь в упаковках означает "промышленную революцию" в производстве рисовой лапши, которая с помощью экспресс-доставки позволяет большему числу людей попробовать это аутентичное блюдо".

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