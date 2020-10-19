Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" начался сегодня и пройдет в онлайн-формате. Такое решение организаторы приняли в связи с неопределенной эпидемической ситуацией.

В этом году форум посвящен технологическим, экономическим и социальным реалиям, с которыми все столкнулись из-за пандемии, а его тема озвучивает актуальный вопрос - "New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?" В течение трех дней российские и зарубежные эксперты, подключаясь к сессиям удаленно, будут обсуждать новые тренды в развитии современных технологий, а также сценарии и платформы для взаимодействия бизнеса, власти и общества в постковидном мире. В программе запланировано более 80 мероприятий, в том числе тематические дискуссии, keynote-выступления и деловые встречи.

"В 2020 году мир шагнул в новую реальность, которая ускорила цифровую трансформацию и запустила процесс преобразования традиционных методов ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику, рынки, систему здравоохранения и социальную сферу. Ключевая цель "Открытых инноваций" - продемонстрировать российским и международным партнерам весь спектр технологических возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между инновационным предпринимательством, бизнесом, властью и международным сообществом. Ежегодно форум привлекает огромное число участников, подчеркивая значимость и актуальность обсуждаемых тем. Онлайн-формат 2020 года позволит привлечь к обсуждению авторитетных экспертов со всего мира и собрать глобальную аудиторию", - заявил председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Успешный опыт проведения больших онлайн-мероприятий у "Сколково" есть. В конце мая технологическая конференция Startup Village Livestream 20 собрала более 130 тысяч участников в первый же день, а общее количество просмотров превысило 1,7 миллиона. Подобный формат международных форумов, кстати, может значительно увеличить количество (и качество) спикеров. Тратить деньги и, главное, драгоценное время на перелеты экспертам не нужно, современные сервисы позволяют им общаться со слушателями из любой точки планеты.

"В первый день "Открытых инноваций" мы обсудим, как изменились среда взаимодействия и образ жизни людей благодаря технологиям, какие навыки человек приобретает при переходе в цифровое пространство. Второй день будет посвящен реакции на стремительное сворачивание экономических связей в начале пандемии, способам адаптации к новым условиям ведения бизнеса, сильным и слабым сторонам разных моделей управления экономикой. В третий день форума мы разберемся с тем, как в этом году менялись технологические приоритеты и тренды, какие технологии помогут адаптироваться в новой реальности", - рассказала Екатерина Иноземцева, генеральный директор "Сколково Форум" (дочернее общество Фонда "Сколково", отвечающее за проведение "Открытых инноваций").

Онлайн-формат 2020 года позволит привлечь к обсуждению авторитетных экспертов со всего мира и собрать глобальную аудиторию

Ключевое событие "Открытых инноваций" запланировано на завтра, 20 октября. Это полуторачасовое пленарное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы развития международного сотрудничества в эпоху вынужденной изоляции, противопоставления технологий биологическим угрозам, адаптации общества, власти и бизнеса к новым реалиям и трансформации культурного кода на фоне событий 2020 года. Участники заседания обсудят, что сегодня можно называть New Digital Normal и как за несколько месяцев изменился цифровой мир.

Повестку форума задает не только пандемия и ее последствия. В программе есть сессии, посвященные роботизации и машинному обучению, будущему сферы трудоустройства и технологиям VR и AR, урбанистике и ретейлу, внутреннему туризму и современному искусству. Вопросы безопасности личных данных будут обсуждать на сессиях "Технологии кибербезопасности будущего" и "Искусство выживать. Баланс - экономика VS жизнь человека".

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом, и российские технологии его выдержали

Доверие к медиа в период "инфодемии" станет предметом дискуссии "Fake and Hype. Информационная мистификация. Искусственный интеллект против фабрики фейков". О будущем образования поговорят на сессиях "Инновационные образовательные практики в школьном обучении" и "CovEd. Активизация ресурсов в период шоковой инновации образования".

"Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом, и российские технологии его выдержали, позволив населению и компаниям пользоваться нужными и полезными сервисами, несмотря на внешние ограничения. Конечно, нам еще есть куда расти, и теперь развитию задан четкий вектор: в период пандемии особенно важно делать жизнь людей более комфортной и безопасной. Уверен, кризисные явления этого года станут стимулом для появления уникальных разработок, о которых мы раньше не задумывались", - так, например, считает Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures (фонд является соорганизатором форума).

В работе "Открытых инноваций" примут участие ведущие эксперты, инвесторы и технологические предприниматели, представители власти и корпораций, ученые и студенты. Среди ключевых спикеров - лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года Майкл Кремер, председатель правления Metro AG Олаф Кох, главный директор по инновациям и стратегии Royal Philips Йероен Тас, президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Филипп Рогге, генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев и другие.

Справка

В 2019 году "Открытые инновации" за три дня посетили более 20 000 человек. Спикерами форума стали более 650 представителей бизнеса, науки, власти, топ-менеджеров российских и мировых корпораций, экспертов в сфере высоких технологий, образования, инвестиций. География участников включала 102 страны, в том числе Германию, Японию, Корею, США, Францию, Великобританию, Австралию. На полях форума было подписано 29 соглашений между органами власти, компаниями, фондами и институтами развития.