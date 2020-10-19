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Гейб Ньюэлл рассказал, почему Half-Life 3 так и не вышла

Текст:   Богдан Бобров
19.10.2020,  
18:12
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Разработчик, бизнесмен и руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл на онлайн-встрече, организованной журналистом Джеффом Кили, где присутствовали видные деятели игровой индустрии, наконец-то приподнял завесу тайны над разработкой игры Half-Life 3.

Один из самых долгожданных проектов индустрии действительно долгое время находился в производстве, и несколько раз вся проделанная работа полностью сворачивалась и начиналась заново. "Каждый раз получалась неинтересная игра", - передает его слова автор блога Valve News Network.

Молчание по поводу третьей части Ньюэлл объяснил тем, что оно, по его мнению, меньше злит аудиторию, чем обещания, которые нельзя исполнить.

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Также Гейб подчеркнул, что Valve "никогда не выпустит что-то, лишь бы выпустить что-то".

Успехи же Half-Life: Alyx продемонстрировали, что поклонникам до сих пор интересна вселенная, в которой игроки когда-то познакомились с Гордоном Фрименом.

Поэтому, как бы иронично это ни звучало из уст Ньюэлла по прошествии стольки-то лет, Half-Life 3 все еще имеет шансы на релиз.

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