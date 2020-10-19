Гейб Ньюэлл рассказал, почему Half-Life 3 так и не вышла

Разработчик, бизнесмен и руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл на онлайн-встрече, организованной журналистом Джеффом Кили, где присутствовали видные деятели игровой индустрии, наконец-то приподнял завесу тайны над разработкой игры Half-Life 3.

Один из самых долгожданных проектов индустрии действительно долгое время находился в производстве, и несколько раз вся проделанная работа полностью сворачивалась и начиналась заново. "Каждый раз получалась неинтересная игра", - передает его слова автор блога Valve News Network.

Молчание по поводу третьей части Ньюэлл объяснил тем, что оно, по его мнению, меньше злит аудиторию, чем обещания, которые нельзя исполнить.

Также Гейб подчеркнул, что Valve "никогда не выпустит что-то, лишь бы выпустить что-то".

Успехи же Half-Life: Alyx продемонстрировали, что поклонникам до сих пор интересна вселенная, в которой игроки когда-то познакомились с Гордоном Фрименом.

Поэтому, как бы иронично это ни звучало из уст Ньюэлла по прошествии стольки-то лет, Half-Life 3 все еще имеет шансы на релиз.