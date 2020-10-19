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19.10.2020 14:27
Рубрика: Общество

На плато Наска обнаружен гигантский геоглиф в виде кота

Текст: Денис Передельский
Фото: Peru Ministry of Culture Фото: Peru Ministry of Culture
Фото: Peru Ministry of Culture

В Перу на склоне холма исследователи обнаружили ранее неизвестный геоглиф, изображающий животное из семейства кошачьих.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает агентство Andina, знаменитое обилием гигантских рисунков перуанское плато Наска вновь привлекло внимание исследователей всего мира. На склоне холма здесь был обнаружен ранее неизвестный ученым рисунок.

Как и многие другие местные геоглифы, он поражает своими размерами. Сообщается, что его длина составляет 37 метров. Эта фигура изображает животное из семейства кошачьих и видна с естественной смотровой площадки.

Примечательно, что это удивительное открытие было сделано, когда археологи проводили реконструкцию дороги, ведущей к смотровой площадке. Фигура была едва заметна по двум причинам. Во-первых, она расположена на довольно крутом склоне. Во-вторых, сказались последствия многовековой естественной эрозии. Впрочем, археологам удалось очистить и законсервировать данный объект.

Фото: M. Bennett, Bournemouth University
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Сообщается, что геоглиф был создан при помощи четко прочерченных линий, ширина которых варьируется от 30 до 40 сантиметров. По стилю исполнения этого рисунка специалисты предположили, что он относится к культуре Паракас, причем к позднему ее периоду.

Это означает, что геоглиф был создан примерно за 100-200 лет до нашей эры. Эксперты отмечают, что изображения представителей семейства кошачьих были характерны для культуры Паракас. Они были распространены в иконографии, ими украшали керамику и одежду.

Линии Наски с 1994 года входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой сотни геометрических и зооморфных изображений. Большинство из них были созданы при помощи простой техники, при которой линии прочерчивались за счет удаления верхнего слоя грунта и камней.

Это местность является очень засушливой, поэтому рисунки получались четкими и дошли до наших дней. Считается, что местные жители создавали геоглифы на протяжении почти 2000 лет. Находятся они в 400 км к югу от Лимы, на пустынных равнинах бассейна реки Рио-Гранде де-Наска, и занимают площадь около 75,3 тысячи га.

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