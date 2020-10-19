На плато Наска обнаружен гигантский геоглиф в виде кота

В Перу на склоне холма исследователи обнаружили ранее неизвестный геоглиф, изображающий животное из семейства кошачьих.

Как сообщает агентство Andina, знаменитое обилием гигантских рисунков перуанское плато Наска вновь привлекло внимание исследователей всего мира. На склоне холма здесь был обнаружен ранее неизвестный ученым рисунок.

Как и многие другие местные геоглифы, он поражает своими размерами. Сообщается, что его длина составляет 37 метров. Эта фигура изображает животное из семейства кошачьих и видна с естественной смотровой площадки.

Примечательно, что это удивительное открытие было сделано, когда археологи проводили реконструкцию дороги, ведущей к смотровой площадке. Фигура была едва заметна по двум причинам. Во-первых, она расположена на довольно крутом склоне. Во-вторых, сказались последствия многовековой естественной эрозии. Впрочем, археологам удалось очистить и законсервировать данный объект.

Сообщается, что геоглиф был создан при помощи четко прочерченных линий, ширина которых варьируется от 30 до 40 сантиметров. По стилю исполнения этого рисунка специалисты предположили, что он относится к культуре Паракас, причем к позднему ее периоду.

Это означает, что геоглиф был создан примерно за 100-200 лет до нашей эры. Эксперты отмечают, что изображения представителей семейства кошачьих были характерны для культуры Паракас. Они были распространены в иконографии, ими украшали керамику и одежду.

Линии Наски с 1994 года входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой сотни геометрических и зооморфных изображений. Большинство из них были созданы при помощи простой техники, при которой линии прочерчивались за счет удаления верхнего слоя грунта и камней.

Это местность является очень засушливой, поэтому рисунки получались четкими и дошли до наших дней. Считается, что местные жители создавали геоглифы на протяжении почти 2000 лет. Находятся они в 400 км к югу от Лимы, на пустынных равнинах бассейна реки Рио-Гранде де-Наска, и занимают площадь около 75,3 тысячи га.