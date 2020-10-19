Госдума 22 октября рассмотрит продление дачной амнистии

Госдума в четверг, 22 октября, рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года "дачной амнистии". Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

"Амнистию" предлагается продлить до 1 марта 2026 года. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект. Один из авторов поправок, председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что "дачная амнистия" действует уже 14 лет, однако ее отдельные положения "амнистии" должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. Это касается нормы об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. После этой даты о начале и завершении строительства индивидуальных жилых и садовых домов нужно будет уведомлять власти, а затем начнутся согласования. То есть порядок усложнится.

Отдельная категория - те граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 г.), и не получили разрешение на строительство. Если они этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Законопроектом предлагаются на 5 лет продлить срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.