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Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит поправки президента по Конституции 21 октября

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы принял решение назначить на 21 октября рассмотрение ряда президентских инициатив в развитие новых норм Конституции. В частности, второе чтение предстоит новой редакции закона о правительстве, а также поправкам в законы о Конституционном суде и о прокуратуре. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Совет ГД решил, что на этой неделе пройдут два заседания - в среду и четверг.

- На заседании в среду мы постараемся рассмотреть все законопроекты, внесенные президентом РФ, которые вытекают из поправок в Конституцию, - сказал Жуков. - Здесь будет и второе чтение тех законопроектов, которые мы уже начали рассматривать. Это законопроект о правительстве, Конституционном суде, прокуратуре.

Кроме того, по его словам, на среду (21 октября) запланировано первое чтение целого ряда других законопроектов в развитие положений Конституции.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "внесенные президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства". Важным механизмом защиты от внешнего вмешательства он назвал "запрет для лиц, занимающих государственные должности РФ, иметь гражданство и вид на жительство другого государства, а также счета и ценности в иностранных банках за пределами России". Кроме того, устанавливается приоритет Конституции над решениями международных организаций и судов - поправки предложены во множество нормативных актов.

Власть Работа власти Госуправление Президент Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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