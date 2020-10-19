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19.10.2020 11:58
Рубрика: Общество

Грипп может увеличить риск заражения COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей. В случае одновременного инфицирования двумя вирусами болезнь протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, такие данные приводятся в зарубежных источниках.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Она подчеркнула, что приближается холодное время года, а похолодание всегда снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами.

По словам специалиста, большинство заболевших сегодня новой коронавирусной инфекцией - это работающие в офисах люди. Далее они приносят инфекцию в семьи и идет планомерный рост заболеваемости. Поэтому, подчеркивает Пшеничная, соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным. А работодателям рекомендуется проводить еженедельное обследование на коронавирус 10% работников. Тем, у кого есть такая возможность, необходимо перейти на удаленную работу.

Специалист напоминает, что в группе особого риска находятся пожилые, особенно страдающие сахарным диабетом и имеющие избыточный вес.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Дело в том, что сосуды таких больных наиболее уязвимы к этому заболеванию, так как уже имеют повреждения, способствующие развитию тромбов. "Клетки жировой ткани в случае развития любого инфекционного процесса, сопровождавшегося лихорадкой, начинают вырабатывать противовоспалительные цитокины, вносящие свой отрицательный вклад в развитие цитокинового шторма при остром инфекционном процессе. Кроме того, у пожилых людей снижен иммунитет, и они более восприимчивы к инфекциям", - пояснила Пшеничная.

Она порекомендовала до 1 ноября - до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа - сделать вакцинацию от гриппа.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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