Хуснуллин: Благодаря программе "Стимул" возводится 7 млн кв.м жилья

Программа "Стимул" содействует строительству 7 млн кв. м жилья в нынешнем году. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа, входящая в нацпроект "Жилье и городская среда", нацелена на стимулирование развития жилищного строительства. По ней возводятся школы, детские сады, медучреждения, дороги, а также подводятся инженерные коммуникации к новым жилым микрорайонам.

Программа решает конкретные задачи при освоении территории, отметил Хуснуллин. В 2020 году по программе "Стимул" уже введено 22 объекта. В их числе - 6 дорог протяженностью 12,761 км, 3 детских сада на 360 мест, 2 объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 13,431 км, больница на 500 мест и 10 школ для более чем семи тысяч учащихся.

Только за последний календарный месяц по программе открылись образовательные учреждения и поликлиники в нескольких регионах. В числе лидеров по этим объектам - Чеченская Республика, Воронежская и Ленинградская области.

В прошлом году по программе "Стимул" шло строительство объектов инфраструктуры в 42 регионах, в нынешнем программа реализуется уже в 57 субъектах РФ, рассказал глава Минстроя Владимир Якушев. Возводится 212 объектов, среди которых 82 дороги, 52 школы, 32 детских сада, 2 комплекса школа-детский сад, 38 объектов инженерной инфраструктуры и 6 поликлиник. "Общий объем финансирования на 2020 год составляет порядка 34 млрд руб.", - сказал Якушев.

Ранее в программу "Стимул" были внесены изменения, в соответствии с которыми теперь регионы могут подавать заявки на участие в программе на четыре года. Это позволит регионам запланировать строительство большего количества инфраструктурных объектов и оптимизирует время подачи заявок.