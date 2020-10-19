Конкурс был объявлен еще в сентябре, и тогда на призыв Института откликнулись почти 4000 соискателей по всей стране. Однако на работу взяли лишь 36 человек, которые соответствовали всем строгим требованиям, а поиск добровольцев был продлен. "Детективам "короны" не придется сидеть в засаде под окнами пациентов или тайно следить за их родственниками. На самом деле обязанности работников куда более прозаичны: им нужно регулярно обзванивать инфицированных на карантине, подробно расспрашивать их обо всех контактах и перемещениях до постановки диагноза и заносить данные в специальную электронную базу. Впрочем, такая работа вовсе не лишена опасности, ведь они также должны быть готовы к тому, чтобы прийти домой к больному и взять у него тест на COVID-19.

Впрочем, риск неплохо оплачивается. С претендентом, который проходит собеседование, заключается временный контракт на госслужбу сроком на полгода и с зарплатой 2325 евро до вычета налогов. Такой вариант кажется особенно привлекательным для студентов и людей, оставшихся без работы из-за пандемии. К примеру, поначалу поступило немало заявок от уволенных стюардесс "Люфтганзы". Однако в Институте Коха отдают предпочтение соискателям с базовым медицинским образованием или навыками в системе здравоохранения. Хотя и от студентов биофака или начинающих психологов тоже есть толк, признают в ведомстве. А вот беженцам, которые тоже не прочь подработать, могут и отказать, ведь у "детективов "короны" должен быть беглый немецкий на уровне не ниже C2, то есть носителя языка.

Ранее в Германии поднялся переполох после решения властей обязать рестораны, кафе и бары собирать личные данные с посетителей. В зависимости от конкретной федеральной земли или непосредственно заведения бланки могут включать фамилию, номер телефона, адреса электронной почты и места проживания. "Официанты теперь переквалифицируются в контролеров?" - возмущались сотрудники отрасли. Не все здесь гладко и с юридической точки зрения, ведь по немецким законам только правоохранительные органы имеют право запрашивать персональные данные граждан. Наконец, даже добровольное заполнение регистрационных форм не гарантирует правдивость сведений. Многие рестораторы жаловались, что гости не воспринимают требование всерьез, порой представляясь героями мультяшных персонажей типа Дональда Дака или Микки Мауса.

Польша

Крупнейший Национальный стадион Польши переоборудуют в госпиталь для лечения больных коронавирусом. В дальнейшем в каждом регионе страны будут созданы подобные полевые госпитали. В последнее время количество заболевающих коронавирусом в Польше доходит до десяти тысяч человек в день. "Мы готовимся к худшему сценарию", - сообщил в эфире радиостанции Polskie Radio министр здравоохранения Адам Недзельский. Власти спохватились слишком поздно, когда по всей стране больницы перестали принимать зараженных коронавирусом из-за отсутствия свободных мест. Тревогу забили СМИ, когда водитель машины "скорой помощи", много лет проработавший в больнице Гарволина под Варшавой и спасший за свою жизнь не одну сотню больных, умер на руках у коллег после десяти часов безуспешных попыток найти свободное место хоть в одной из больниц региона. После того, как журналистам стало известно, что, по документам, свободные места в больницах Варшавы и ближайших городов были, а в действительности - они отсутствовали, руководство службы здравоохранения объявило, что проведет проверку. Неофициально уже известно, что, поскольку за каждую дополнительную койку для больных коронавирусом медицинские учреждения получают финансирование, эти свободные койки могли существовать лишь на бумаге.

В 2018 году специализированный портал подсчитал, что в Кракове своей очереди к аллергологу пациентам приходится ждать до 24 месяца, в Варшаве к ортопеду записывают на четыре года вперед, а во Вроцлаве запись к эндокринологу ведется за десять лет, и пожилые люди не знают, доживут ли они до визита к нужному специалисту. Неудивительно, что в кризисной ситуации система оказалась нежизнеспособной. Возле тех медицинских учреждений, где принимают больных с коронавирусом, выстраиваются очереди карет "скорой помощи". Автомобили спасательных служб с пациентами, умирающими от дыхательной недостаточности, часами кружат по городам и весям в поисках больниц, способных принять их.

С 17 октября в Польше увеличилось число городов "красной зоны": их стало 152, включая такие крупные города, как Варшава, Краков, Познань, Труймясто, Лодзь, Люблин, Пшемысль, Ченстохова, Кельце, Сувалки и другие. Вся остальная территория страны считается "желтой зоной", где маски обязательно носить даже на улице. С 19 октября в "красной зоне" все свадьбы и торжества запрещены, а в магазинах могут находиться покупатели из расчета не более пяти человек на кассу. При этом в стране действуют "часы для пожилых": с 10 до 12 часов покупки могут делать только те, кому уже исполнилось 60 лет. Лицеи, техникумы, школы и вузы переходят на дистанционное обучение. В "красных зонах" закрыты спортзалы, фитнес-центры, аквапарки и бассейны.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

Бельгия

В Бельгии на месяц закрылись бары и рестораны. Кроме того, в стране вводится "коронавирусный" комендантский час - с полуночи до пяти утра. Бельгийские власти приняли решение сократить разрешенные "близкие контакты" - взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше полутора метров без маски - с трех до одного. Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек, но только если это будут одни и те же люди в течение двух недель. Ужесточение мер связано с тем, что число новых заболеваний коронавирусом выросло на 182 процента. Среди заразившихся и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

Италия

В связи с новым рекордом по суточной заболеваемости COVID-19, перешагнувшей накануне отметку в 11 тыс. случаев, правительство Италии объявило о введении новых ограничений. "Ситуация стала критической, но правительство твердо намерено избежать повторения локдауна. Мы просто не можем себе его позволить. На кону экономическое благосостояние Италии", - подчеркнул в начале телеобращения к нации премьер Джузеппе Конте. Согласно документу, правительство впервые предоставит карт-бланш мэрам итальянских городов, позволив им вводить комендантский час для борьбы с коронавирусом. В частности, начиная с 9 вечера градоначальники будут уполномочены закрывать популярные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Одну из самых больных тем, касающихся функционирования учебных заведений, предлагается решить путем компромисса: начальная школа будет работать в традиционном режиме, а старшеклассников переведут на "более гибкую систему обучения", в рамках которой занятия будут начинаться после 9 часов утра и ученикам предложат обучение в несколько смен. Согласно новым правилам, бары, внутри которых нет сидячих мест, обязаны будут закрываться в 18.00. Новый декрет приостанавливает все любительские соревнования по контактным видам спорта, в том числе по футболу и баскетболу.

Подготовила Нива Миракян (Рим)