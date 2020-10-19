Ипотека снова поставила рекорд

Новый рекорд побила ипотека. По предварительным данным Объединенного кредитного бюро, в сентябре было выдано почти 170 тысяч кредитов, это максимум за всю историю российской ипотеки. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее, когда банки выдали 146 тысяч кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%.

Количество кредитов резко увеличилось благодаря программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября. "О ее продлении на тот момент еще не было известно. Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых", - говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Всего за третий квартал банки выдали 455 тысяч ипотечных кредитов, что на 52% превышает показатель того же квартала 2019 года. В целом за нынешний год, с января по сентябрь, банки выдали чуть более миллиона кредитов. Это на 27% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач по сравнению с началом осени прошлого года в сентябре был в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (+ 80%). Наименьший рост - в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртской Республике (+48%).

По количеству кредитов лидируют столичные регионы - в Москве за сентябрь выдано 12,2 тысячи кредитов, в Подмосковье 9,9 тысячи, в Санкт-Петербурге 7,3 тысячи. В пятерке лидеров также Башкортостан (6,4 тысячи) и Свердловская область (5,9 тысячи).