Правительство РФ обязало власти городов и районов с 2021 года публиковать в интернете планы по благоустройству территорий с учетом практики инициативного бюджетирования. Суть новшества нам прокомментировала первый зампред Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции "Единая Россия" Ирина Гусева.

Ирина Михайловна, опыт инициативного бюджетирования в России появился в 2007 году. Что нового принесет решение правительства?

Ирина Гусева: Инициативное бюджетирование - это процесс распределения части средств местного бюджета с учетом мнения жителей в форме проектных идей или документально оформленных инициатив, которые проходят конкурсный отбор под общественным контролем. Первопроходцем был Ставропольский край, начинание поддержали партия "Единая Россия" и ОНФ. В движении участвуют 69 регионов, реализующие 249 практик. В 2019-м было реализовано 22 тыс проектов на 24 млрд руб. Благополучателями от их реализации стали 34% населения. Жители знают, что нужно сделать в их дворе, хуторе, селе, городе для улучшения качества жизни. Важно, чтобы свое мнение мог высказать каждый. Привлечь к этому граждан - цель инициативного бюджетирования. Постановление правительства актуализирует эту деятельность. Жителям предоставят информацию о комиссиях по рассмотрению проектов, протоколы и графики заседаний. Они смогут голосовать, присылать отзывы и предложения по интернету. Для этого были внесены изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами". Можно представить масштаб этой работы, если учесть, что на благоустройство городов только из бюджета РФ в 2020-м выделено 45 млрд руб.

Как организован процесс инициативного бюджетирования?

Ирина Гусева: Во многих регионах приняты законы о развитии этого движения. С 2015-го работает профильный центр при минфине, где анализируются данные об инициативном бюджетировании. Проводится всероссийский конкурс: в этом году в оргкомитет поступил 581 проект из 35 регионов, в состав инициативных групп вошли 7000 граждан, за проекты проголосовали около 1 млн человек! Победители получили дипломы, а территории - премии. Активно развиваются такие практики в Красноярске, Белгородской, Ростовской и Калужской областях. Набирает обороты проект "Наше село" в Башкортостане, программы поддержки муниципальных инициатив в Сарапуле, проект Магнитогорска "Я планирую бюджет". Проекты с участием школьников есть в Московской области, на Сахалине, Коми, ЯНАО. В школах там модернизируются спортзалы, компьютерные классы и актовые залы. Проект Якутии вошел в пятерку лучших на конкурсе International Observatory on Participatory Democracy, где конкурировали 65 стран.

В моей родной Волгоградской области финансирование программы инициативного бюджетирования в 2020-м увеличилось в 1,5 раза - до 107 млн руб., а число проектов выросло вдвое - до 166. Большинство инициатив направлено на улучшение облика городов и сел. Город Волжский, к примеру, в этом году благоустроит 11 общественных территорий, здесь в молодежном центре "Юность" уже действует мобильный кинотеатр. Новые парки, аллеи, тротуары и дороги, спортплощадки и зоны отдыха появятся почти во всех районах. В Новоаннинске создадут стилизованное казачье подворье, в ряде районов обновят сельские библиотеки. Селяне из Светлоярского района решили наболевший вопрос водоснабжения, по их инициативе восстановлены скважины и построен водопровод. В станице Березовской Даниловского района, Дубовке и Ворошиловском районе Волгограда благоустроены территории вокруг детсадов. В Котельниковском, Ольховском, Урюпинском районах и Камышине появились площадки для отдыха и спорта, ставшие центрами притяжения для детей и взрослых. В поселке Степновский Николаевского района инициативное бюджетирование позволило обустроить дорогу к ФАП, в селе Абганерово Октябрьского района - отремонтировать дороги на трех улицах. У жителей Чухонастовки Камышинского района появилось энергосберегающее уличное освещение. Все эти предложения были одобрены на сходах жителей. Люди поняли, что у них есть инструмент для решения проблем, и только их голоса решают, что будет сделано на каждой улице и дворе под их же контролем.

Важно, чтобы свое мнение мог высказать каждый

Применимы ли цифровые технологии к инициативному бюджетированию?

Ирина Гусева: Селяне продолжают собираться на сходы, приходят на встречи с депутатами и чиновниками. В Башкортостане, Ставропольском крае, Кировской и других областях есть проектные офисы для сопровождения практик бюджетирования. Но все чаще идеи мы получаем через интернет. Есть глобальные вопросы, например, демография и здравоохранение, но есть и местные - отсутствие дорог, газа, воды, школьного автобуса и т.д. О них власти должны знать, а связь с населением призваны обеспечить Центры управления регионами. Они создаются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Их задача - круглосуточно реагировать на текущие проблемы. Компьютер сам отследит острые ситуации в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, строительстве, соцзащите и предложит устранить сбой. Система обучена "видеть" жалобы на сайтах органов власти и посты в соцсетях. Интернет используется и для обратной связи. Так, мэр Новороссийска рассказывает о программе инициативного бюджетирования в Instagram, в Самаре чиновники публикуют фотоотчеты в Twitter. В Ставрополе передача "Время дела" транслируется на ТВ и YouTube. В Санкт-Петербурге посты о программе "Твой бюджет" публиковались в сетевых сообществах, а информация с QR-кодами проекта размещалась на билбордах, остановках и электронных дисплеях.

Что нужно сделать для того, чтобы общественные инициативы утверждались повсеместно и совершенствовались?

Ирина Гусева: Я не первый год работаю с избирателями в соцсетях и знаю - возможности для общения и решения проблем очень широки. Новые технологии нужно активнее использовать для создания каналов оперативной взаимосвязи. Важно помнить, что жители принимают решения сами, а чиновники должны их услышать и поддержать. Власть не должна замыкаться в себе. Приняты поправки в Конституцию - это означает, что правительство, законодательные органы будут работать по-новому. Обновленная Конституция - мощный импульс для того, чтобы мы взяли из прошлого все хорошее и научились жить с ним в современных реалиях. Главная задача власти - комплексный подход к запросам людей, умение их услышать и найти оптимальные решения. Этот принцип должен лежать в основе всех проектов инициативного бюджетирования.