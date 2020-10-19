Как цифровизация поможет наращивать производительность труда

Бизнес на предприятиях автоматизируют с помощью единой цифровой платформы, также готовится к запуску новое "движение рационализаторов", которое позволит выявлять дефицитные компетенции у работников и проводить профпереподготовку штата. Об этом "РГ" рассказали в минэкономразвития.

"В этом году национальные цели были скорректированы Указом Президента. В связи с этим перезагрузку проходят и национальные проекты. Ожидается, что уже в 2021 году, в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" появятся новые направления", - пояснил замминистра минэкономразвития Петр Засельский. Он рассказал, что онлайн-сервис цифровой платформы, помогающий автоматизировать и цифровизировать бизнес-процессы на предприятии, будет запущен в пилотном режиме уже в I квартале 2021 года, а "движение рационализаторов" станет одним из ответвлений Ворлдскиллс, направленного на повышение престижа рабочих специальностей.

Засельский напомнил, что к нацпроекту, который стартовал в 2018 году, сегодня уже присоединились свыше 1800 предприятий из таких отраслей, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и ЖКХ. Все они бесплатно получают поддержку специалистов по производственному консалтингу, обучение "бережливому производству", профпереподготовку управленческих кадров, финансовую помощь и налоговые льготы. Так, за первые 8 месяцев 2020 года 238 предприятий малого и среднего бизнеса получили 485 кредитов по программе льготного кредитования на сумму около 41,5 млрд рублей.

В Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), отвечающем за реализацию нацпроекта, сообщили, что сегодня в нем заявлены предприятия из 64 российских регионов. Планируется, что к 2024 году к нацпроекту присоединятся не менее 6300 предприятий по всей стране, а бережливому производству будут обучены не менее 79500 их сотрудников. Уже в следующем году ФЦК увеличит период поддержки отдельных предприятий с 6 до 12 месяцев, в рамках которого будет предоставлять участникам нацпроекта расширенный пакет услуг по направлениям: "Цифровизация и автоматизация", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг". Как отмечают в ФЦК, новые сроки позволят глубже оценить процессы, влияющие на конечную стоимость продукции, выработать более эффективные мероприятия для ее снижения. В 2021 году расширенной поддержкой ФЦК смогут воспользоваться 35 предприятий. Планируется, что их производительность труда будет увеличиваться ежегодно нарастающим итогом по 10% в год. Для тех предприятий, которые будут участвовать в проекте 6 месяцев, ежегодный прирост составит по 5% на протяжении трех лет. "Подходы Федерального центра компетенций в сфере производительности труда уже показали свою эффективность, - говорит гендиректор ФЦК Николай Соломон. - Наши эксперты помогают создать на предприятии образцовый производственный поток. В среднем выработка увеличивается на 50%. На 40% в среднем сокращается время протекания процессов и снижается объем незавершенного производства".

Сокращение доения одной коровы даже на две минуты дает в масштабах целого завода прирост производства молока на пять тонн в сутки

Оптимизацией производства по нацпроекту сегодня занят один из крупнейших производителей молочной продукции Ставрополья - компания "Буденновскмолпродукт". "Мы только начали этот путь, и основная наша задача - повышение внимания к деталям и сокращение потерь, - рассказал "РГ" представитель фирмы Виктор Булавинов. - Это касается времени, человеческих ресурсов, материалов. То есть речь идет о двух составляющих - технологии и человеческом факторе. Где-то мы экономим время, изменяем режим работы или меняем технологию, что позволяет сократить рабочие часы или высвободить больше людских ресурсов".

В день предприятие перерабатывает 20 тонн молока. При таких объемах проявляются недочеты: хромает логистика, и возникает необходимость сокращения времени при перемещении товара. Где-то продукт неправильно складируется, поэтому возникает необходимость освободить полезную площадь. Также важно, чтобы без простоев работали оборудование и персонал. И выявить подобные ошибки в рамках нацпроекта помогают приглашенные эксперты ФЦК.

Работать по бережливым стандартам первой начала линия по производству молока. Была проведена экспресс-диагностика, по результатам которой определился продуктовый поток-образец - производство молока. Также эксперты выявили резервы для улучшений - внедрение такого инструмента, как стандартизированная работа, разработку операционных карт на ключевые и критические процессы, улучшение рабочих мест.

Одним из первых предприятий, решившихся на реформы для увеличения производительности труда, стала и компания "Белгородские молочные фермы". Налаженный цикл работы, современное оборудование, которое четко задает не только темп, но и порядок действий, привычки испытанного годами персонала - все это начали изучать эксперты ФЦК с одной целью: сделать работу молочного производства удобнее и выгоднее экономически. В регионе у "Белгородских молочных ферм" - две площадки: на них без привязи содержатся пять тысяч голов дойного стада. Корм животным заготавливают самостоятельно - для этого используется свыше 15 тысяч га земли. Урожай перерабатывается в питательный корм, и за рационом буренок строго следят: удои колеблются при малейшем сдвиге в кормлении, а допустить падения объема молока никак нельзя.

Эксперты ФЦК проанализировали не только технологическую составляющую, но и то, как ведет себя каждый сотрудник. Замеры рабочего времени, список манипуляций, даже количество шагов - все это легло в основу экспертной оценки. Выяснилось, что обязанности персонала во время доения надо перераспределить: операторам приходится выполнять те движения, которые мешают сосредоточиться на основных обязанностях. Эксперты подсчитали, что одну корову можно "обслужить" не за почти 16 минут, а менее чем за 14. Как следствие, с подачи экспертов ФЦК на площадках "Белгородских молочных ферм" так и сделали, и удои молока выросли на пять тонн в сутки.