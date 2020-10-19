О глаукоме - заболевании, из-за которого ежегодно в России слепнут сотни тысяч человек, я знаю не понаслышке. Мой дед, прошедший Отечественную войну, последние десять лет из своей долгой, почти 90-летней жизни ничего не видел. Глаукомой страдали, и тоже ослепли в старости, три его сестры. Вот почему семинар, посвященный глаукоме, который организовали эксперты Российского глаукомного общества и Общества офтальмологов России, стал для меня прекрасной возможностью задать волнующие меня вопросы лучшим нашим специалистам по глаукоме. Главный вывод: наступление слепоты можно отодвинуть на многие годы, но для этого придется приложить немало усилий и соблюдать определенные правила.

Правило 1. Не игнорируйте диспансеризацию - посещайте офтальмолога

Глаукома пока неизлечима. Ею болеют и дети, и подростки, и взрослые, но все же в большинстве случаев заболевание настигает в почтенном возрасте. Врачи до сих пор не знают точно, почему сетчатка и глазной нерв начинают отмирать и человек постепенно теряет способность видеть. Возможно, виной тому генетика (мои предки - серьезный аргумент в пользу такого мнения). Возможны и другие причины - большая нагрузка на глаза, заболевания сосудов. При этом есть хорошая новость: созданы лекарства, которые замедляют прогрессирование болезни. Поэтому если диагноз поставлен вовремя и начинается лечение - у темноты можно отыграть десяток лет, а то и больше.

Коварство заболевания (как и в случае со многими другими недугами) в том, что глаукома не болит. И пока зрение не начнет падать и человек не обратится к офтальмологу "всего лишь" за очками, он и не будет подозревать, что рискует ослепнуть.

Что делать? Ну конечно, позаботиться о том, чтобы регулярно проверять зрение - и не в аптеке, чтобы купить очки побыстрее, а у офтальмолога, который и глазное дно посмотрит, и внутриглазное давление измерит.

"В 20 процентах случаев больной глаукомой приходит к слепоте, - рассказал президент РГО профессор Евгений Егоров. - Глаукому изучают не первое столетие, но излечивать ее мы так и не научились. Раньше чаще встречалась закрытоугольная глаукома, которая характеризуется быстрым прогрессированием и ухудшением зрения. Сегодня у 90% пациентов другой тип заболевания - открытоугольная глаукома, которая длительное время течет бессимптомно".

Офтальмологи предполагают, что виной тому возросшая нагрузка на глаза - наша неуемная любовь к гаджетам, просмотру телевизора.

Заболевание коварно: из-за того, что оно никак не проявляется вплоть до наступления слепоты, к врачам больные попадают драматически поздно. Более того, выпадение полей зрения происходит фрагментарно, и часто второй глаз компенсирует тот участок "картинки", который уже не доступен для пораженного глаза, - человек продолжает видеть и не понимает, что на самом деле уже слепнет.

"Чаще всего больной приходит на прием, чтобы подобрать очки, потому что стал видеть хуже, и когда он закрывает один глаз, говорит: "Ой, а зачем вы выключили свет? Я ничего не вижу!" То есть один глаз уже ослеп, а человек этого даже не заметил", - говорит профессор Егоров.

Правило 2. Измеряйте внутриглазное давление

Это одна из важнейших процедур на приеме у офтальмолога. Потому что если давление повышено - это один из признаков глаукомы. "Уровень давления - основной фактор, на который мы можем оказывать лечебное воздействие при глаукоме. Бывает, в редких случаях болезнь проходит и с нормальным давлением; бывают индивидуальные отклонения от нормы, например, у пациентов с заболеваниями сосудов или с высокой близорукостью. Но и в таких случаях врач может увидеть повышение давления".

Профилактические осмотры у глазного врача входят в программу диспансеризации. При этом начиная с 40-летнего возраста измерять внутриглазное давление нужно обязательно минимум раз в год.

"Сначала программа диспансеризации предусматривала измерение внутриглазного давления только раз в три года и только для людей от 60 и старше. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы поменять нормативы - ведь заболевание молодеет, и в 60 лет развитие глаукомы остановить уже тяжело, - пояснил профессор Егоров. - Хорошо, что порядок поменяли: теперь каждый россиянин старше 40 может раз в год прийти и обследоваться. И при выявлении болезни на ранней стадии вовремя начать оттягивающую наступление слепоты терапию".

Правило 3. Не лениться и лечиться

Офтальмологи обнадеживают: начальная стадия хорошо поддается лечению в 98% случаев. Если диагностируется развитая степень глаукомы - лекарственная терапия помогает 67% процентам больных. Запущенная глаукома поддается лечению, увы, менее чем у трети пациентов.

"Сегодня появилась эффективная, так называемая бесконсервантная терапия, - поясняет профессор кафедры офтальмологии РНИМУ имени Пирогова Александр Куроедов. - Раньше для понижения внутриглазного давления пациентам выписывали капли с консервантами. Они со временем повреждали глаза, создавали дополнительные неудобства больным. И во многих случаях пациенты просто останавливали лечение".

Но комплаенс (приверженность лечению) - одно из важнейших условий эффективной терапии, подчеркивает профессор Куроедов. Если пациент выполняет назначение врача нерегулярно или тем более останавливает лечение - прогрессирование глаукомы неизбежно.

"По нашим данным, не менее 70% пациентов на стандартной терапии со временем прекращают исполнять назначения, такая "усталость" наступает в среднем через полгода после начала лечения, и очень важно, чтобы врач поддержал пациента и настоял на продолжении терапии. С появлением бесконсервантных препаратов, не дающих побочных эффектов, добиваться приверженности лечению у наших больных стало проще", - говорит Александр Куроедов.

Справка "РГ"

По экспертным оценкам, глаукомой в мире страдают от 20 до 60 миллионов человек. Каждую минуту от нее слепнет 1 взрослый, а каждые 10 минут - 1 ребенок. Глаукома (заболевание, ведущее к постепенной гибели сетчатки и зрительного нерва) бывает врожденной, детской, юношеской, молодого возраста, но все же риск ее развития значительно повышается с годами. Если в возрасте 60 лет заболевает 2,5 человека из 1000, то в 80 лет - уже 17,5. Число людей с таким диагнозом растет на 3-4% в год: в 2006 году в России их было чуть больше миллиона, в 2018-м - уже почти 1,4 миллиона. При этом, как говорят эксперты, еще минимум 0,5 миллиона случаев пока не диагностировано. У двух человек из трех глаукому обнаруживают на запущенных стадиях.