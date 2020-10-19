Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке

Продолжает работу международный рынок MIPCOM, который проходит в 2020 году исключительно в цифровом формате. Более 35 компаний Союзного государства представляют зарубежным партнерам новые сериалы, фильмы, телевизионные форматы и анимацию.

Параллельно с рынком проходит 3-й международный фестиваль сериалов Canneseries, в конкурсной программе которого принимает участие российский проект "257 причин, чтобы жить" компании "STARТ", среди продюсеров в том числе два белоруса Виталий Шляппо из Витебска и Алексей Троцюк из Бреста. Фестивальные показы прошли как в Каннах (с 9 по 14 октября), так и в интернете (с 7 по 21 октября).

Студия анимационного кино "Мельница" выступила на рынке с популярными анимационными сериалами - "Лунтик" и "Барбоскины". В настоящее время у "Лунтика" более 9 млрд просмотров, у "Барбоскиных" - более 6 млрд.

Главными премьерами "Союзмультфильма" в этом году станут новый детективный сериал "Тайны медовой долины", музыкальный сериал для младших дошкольников "Енотки". Зарубежные байеры смогли также оценить экспериментальный проект для подростковой аудитории - "Приключения Пети и Волка".

Западные партнеры также увидели перезапуск мультфильма советского времени "Простоквашино" для детей 4-6 лет.

ГК "Рики" показала сериалы "Тима и Тома", "Малышарики", научно-познавательный спин-офф сериала "Смешарики" "ПинКод", а также уже хорошо знакомые на рынке "Фиксики".

Студия Wizart представила историю о мальчике Грише "В моем рюкзачке", сериал "Снежная Королева: Хранители Чудес".

Мультипликация Союзного государства находится на высоком профессиональном уровне. Получил международное признание образовательный цикл "Сказки старого пианино". Это - транснациональный проект из 13 мультфильмов, в котором участвовали представители разных стран. Фильм "Чайковский. Элегия" снимали в Англии. Эпизод о Моцарте был создан в США. Музыкальные биографии Шумана, Баха, Прокофьева и Шопена создавали режиссеры из Беларуси. Фильмы о Россини, Вивальди и Дебюсси подготовлены в России.

Мультфильмы создавались студией М.И.Р. совместно с "Беларусьфильмом" в течение десяти лет и за это время не раз отмечены престижными международными наградами. "Сказки старого пианино. Людвиг ван Бетховен" получил первый приз на фестивале Синанима в Португалии в 2007 году, гран-при в 2008 году в Требоне в Чехии. Этим летом создателям этого цикла на "Славянском базаре в Витебске" была вручена премия Союзного государства в области литературы и искусства.

Сейчас участники проекта готовят новый просветительский проект "Детский альбом" о музыке для детей исполненной одаренными юными музыкантами. По мнению белорусского мультипликатора Ирины Кодюковой, благодаря союзной премии белорусская анимация получила второе рождение.

27 и 28 октября в Могилеве пройдет ХXIII Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка", но в очном формате.

Среди участников конкурсной программы выберут не только "Лучший анимационный фильм фестиваля", но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Для зрителей организуются кинопоказы конкурсных и внеконкурсных программ, творческие встречи с создателями анимационных фильмов, мастер-классы, выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Идея проведения Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" принадлежала заслуженному деятелю искусств Беларуси, художественному руководителю студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку и режиссеру-аниматору, классику белорусской анимации Михаилу Тумеле, организатору Открытого суздальского анимационного фестиваля.

Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" проводится с целью популяризации лучших достижений в области анимационного кино, выявления и поддержки творческого потенциала, в том числе молодежи.